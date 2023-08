Bến Tre: Cơ bản kiểm soát tình trạng ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp

Trước đó, ngày 15.7, một số người dân 2 xã An Hiệp và An Đức chặn xe chở rác, ngăn cản không cho đổ rác tại bãi rác An Hiệp. Từ đó, các xe rác không có chỗ đổ, dẫn đến lượng rác ùn ứ trong phạm vi lớn thuộc địa bàn H.Ba Tri, H.Châu Thành và TP.Bến Tre gây tác động đến nhân dân và an toàn xã hội. Sau đó, UBND tỉnh Bến Tre có buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân tại đây và hứa trong 1 tháng sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Ngày 23.7, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ký văn bản công bố tình huống khẩn cấp sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp để tỉnh thuận lợi hơn trong khi triển khai các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố môi trường, ổn định tình hình đối với người dân địa phương.