Bến Tre công bố tình huống môi trường khẩn cấp liên quan rác thải

Ngày 24.7, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết ông đã ký văn bản công bố tình huống khẩn cấp sự cố môi trường xảy ra tại bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, H.Ba Tri). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng kinh phí ngân sách triển khai khẩn cấp các biện pháp để khắc phục sự cố, xử lý kịp thời hậu quả, tiếp nhận lại rác thải, bảo vệ sức khỏe người dân và ổn định an ninh trật tự tại 2 xã An Hiệp và An Đức (H.Ba Tri).

Người dân phản ứng dữ dội vì cho rằng nước bẩn, mùi hôi bốc ra từ bãi rác An Hiệp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ BẮC BÌNH

UBND tỉnh Bến Tre thừa nhận, gần đây mưa lớn kéo dài liên tục dẫn đến tình trạng nước rỉ rác lẫn với nước mưa chảy tràn xung quanh, mùi hôi phát tán ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 132 hộ dân nằm trong phạm vi bán kính 1 km, thuộc 2 xã An Hiệp, An Đức

Hệ quả của sự ô nhiễm này là người dân căng băng rôn ở nhiều nơi để phản đối và ra đường chặn xe chở rác, ngăn cản không cho đổ rác tại bãi rác An Hiệp. Hơn 10 ngày qua, các xe rác từ TP.Bến Tre, H.Châu Thành không có chỗ đổ, lượng rác ùn ứ trong phạm vi lớn, gây tác động đến nhiều người dân và an toàn xã hội.

Từ các tồn tại trên, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Công an tỉnh Bến Tre chỉ đạo lực lượng Công an H.Ba Tri chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời cử lực lượng theo dõi, quản lý những người chặn, ngăn cản xe vận chuyển rác thải đi vào bãi rác An Hiệp.

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN-MT chủ trì thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp theo quy định; dự báo tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh, phức tạp trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác trong tình hình hiện nay.