Bến Tre: Phát hiện hơn 380 tấn gạo ngoại không nhãn mác

Ngày 27.2, tin từ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa cùng công an 3 huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Ba Tri tiến hành tổng kiểm tra, xác minh các cơ sở kinh doanh lúa gạo có nguồn gốc từ nước ngoài trên địa bàn.

Công an tỉnh Bến Tre kiểm tra hoạt động kinh doanh lúa gạo trên địa bàn BẮC BÌNH

Kết quả qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 6 cơ sở kinh doanh ở H.Mỏ Cày Nam và H.Ba Tri chứa 100,4 tấn gạo làm thức ăn chăn nuôi và 281 tấn gạo trắng được đánh bóng từ gạo lứt có nguồn gốc từ Ấn Độ, vi phạm các quy định pháp luật về nhãn mác hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; có nhãn phụ nhưng không đúng quy định...

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đang tiếp tục xác minh làm rõ về hơn 380 tấn gạo ngoại không nhãn mác.