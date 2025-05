Bến Tre, Trà Vinh: Nhiều cán bộ chủ chốt nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 29.5, HĐND tỉnh Bến Tre (khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ 19. Tại đây, các đại biểu đã bãi nhiệm theo nguyện vọng đối với 2 Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre gồm ông Huỳnh Quang Triệu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy và Lê Văn Khê, Tỉnh ủy viên. Trước đó, 2 ông Khê và Triệu đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Tỉnh ủy Bến Tre chấp thuận.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, tặng hoa cho ông Huỳnh Quang Triệu (bìa trái) và ông Lê Văn Khê ẢNH: BẮC BÌNH

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã trao các quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Bùi Văn Bia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Hồ Tính Kiệp, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bến Tre.

Các cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bến Tre được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng trước thềm sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long mới sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm kể từ ngày 1.6.2025.

Trà Vinh: 2 phó giám đốc công an nghỉ hưu trước tuổi

Chiều 29.5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi và hưởng chế độ hưu trí đối với 2 phó giám đốc công an.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ và hưởng chế độ hưu trí đối với thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh và đại tá Huỳnh Văn Thình, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, từ ngày 1.6.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, trao quyết định nghỉ hưu ẢNH: NAM LONG

Được biết, 2 phó giám đốc trên có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho việc xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy mới.