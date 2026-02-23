Bên trong chiếc máy bay khét tiếng của 'tỉ phú ấu dâm' Epstein

Tờ New York Post vừa công bố những hình ảnh hiếm hoi của chiếc máy bay Boeing 727 dài hơn 40m, mà "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein từng sử dụng để đưa các nạn nhân buôn bán tình dục trẻ em của mình đi khắp thế giới, theo công tố viên.

Những bức ảnh mới cho thấy chiếc máy bay đang bị mục nát trên bãi bê tông ngoài trời. Côn trùng và nấm mốc bám đầy các bộ phận của nội thất từng rất sang trọng, bao gồm một phòng ngủ, ba khu vực tiếp khách riêng biệt, một nhà bếp và hai phòng tắm - tất cả đều được hoàn thiện bằng gỗ đánh bóng, thảm lông dày và các tiện nghi cao cấp khác.

Chiếc Boeing 727 nằm im lìm tại Stambaugh Aviation ở Brunswick, Georgia trong gần một thập kỷ ẢNH: Christopher Oquendo

Chiếc máy bay mang số hiệu N908JE, hai chữ cuối cùng là tên viết tắt của Jeffrey Epstein, từng chở cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers và các nhân vật VIP khác.

Giữa hoang tàn bên trong vẫn còn những hộp kem cạo râu mốc meo, bàn chải đánh răng đã qua sử dụng và dây buộc tóc màu cam vàng, tờ The Post phát hiện kem dưỡng da và phấn rôm trẻ em nhãn hiệu Johnson được cất trong tủ phòng tắm.

Những tàn tích rùng rợn khác bao gồm một chiếc điện thoại vệ tinh bị tháo rời được giấu trong tủ đầu giường, khăn tắm bẩn và khăn giấy ăn có in số hiệu máy bay riêng của Epstein.

Những chồng khăn trải bàn bằng vải lanh đen trắng tinh tươm được cất gọn gàng trong tủ bếp là một lời nhắc nhở khác về sự xa hoa trước đây của chiếc máy bay và mục đích nham hiểm mà nó được cho là đã phục vụ.

Nhiều vật dụng của em bé được tìm thấy trong chiếc máy bay ẢNH: Christopher Oquendo

Bước qua cầu thang sau luôn mở, chúng ta sẽ choáng ngợp bởi mùi hôi mốc nồng nặc, càng trầm trọng hơn do độ ẩm và gần như hoàn toàn tối tăm, vì máy bay đã không có điện kể từ chuyến cuối cùng vào tháng 7.2016.

Ngay bên trong, một phòng tắm sang trọng, nơi tìm thấy các sản phẩm dành cho trẻ em, nằm bên trái. Vài bước về phía trước là phòng ngủ duy nhất của chiếc máy bay phản lực, nơi ba mặt nạ dưỡng khí khẩn cấp treo lơ lửng phía trên trong khi chiếc nệm cỡ lớn vẫn được trải gọn gàng với tấm chăn bông trắng mềm mại.

Bộ giường và sàn lót đệm được lắp đặt để Epstein và bạn bè có thể làm điều đen tối giữa chuyến bay - trong khi ông ta cũng có thể thực hiện nhiều hành vi lạm dụng tình dục trên máy bay, như các nạn nhân từng kể.

Chiếc giường cỡ lớn trong máy bay ẢNH: NYP

Bên ngoài phòng ngủ, một lối đi không cửa dẫn vào phòng khách được trang trí gần như hoàn toàn bằng nhung đỏ phủ kín các bức tường, một chiếc ghế dài và hai chiếc ghế bành.

Xa hơn nữa trong khoang máy bay, hai chiếc ghế dài hình bán nguyệt màu xám đối diện nhau trong một phòng khách khác trước khi khu bếp và nhà bếp hiện ra.

Khu vực tiếp khách cuối cùng ngăn cách nhà bếp với buồng lái có những băng ghế và ghế bành sang trọng kiểu sofa, một chiếc bàn gỗ dài và các bức tường ốp gương.

Nội thất bên trong máy bay ẢNH: NYP

Bên trong buồng lái, một chiếc điện thoại bàn màu đen với dây bị giật khỏi tường được tìm thấy trong một ngăn kéo.

Nhìn từ bên ngoài, những vệt xám sẫm loang lổ làm ố vàng thân máy bay màu trắng tinh khôi một thời, nằm kẹp giữa những chiếc máy bay từng thuộc sở hữu của diễn viên John Travolta và ông trùm thời trang tai tiếng Peter Nygard.

Epstein sở hữu chiếc máy bay này gần 20 năm trước khi lặng lẽ bán nó đi vào tháng 12.2018, chỉ vài tháng trước khi ông bị bắt và tự sát ẢNH: Georgia Worrell

Chủ sở hữu bãi phế liệu cho biết chiếc máy bay gần 60 năm tuổi này sẽ không bao giờ bay trở lại, một phần vì nó đã bị tháo dỡ ba động cơ vào năm 2016.

"Nó đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nằm ở đó 10 năm, không có động cơ… Bất kỳ chiếc máy bay nào trong tình trạng xuống cấp như vậy sẽ không bao giờ bay trở lại", ông nói với tờ The Post, thêm rằng việc sửa chữa chiếc máy bay sẽ là nỗ lực "khổng lồ" và tốn kém.