Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

Bên trong chiếc máy bay khét tiếng của 'tỉ phú ấu dâm' Epstein

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
23/02/2026 15:25 GMT+7

Chiếc máy bay tư nhân 'Lolita Express' khét tiếng của 'tỉ phú ấu dâm' Jeffrey Epstein nằm mục nát trong bãi phế liệu ở Georgia, Mỹ suốt một thập kỷ với nhiều bằng chứng còn nguyên vẹn.

Tờ New York Post vừa công bố những hình ảnh hiếm hoi của chiếc máy bay Boeing 727 dài hơn 40m, mà "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein từng sử dụng để đưa các nạn nhân buôn bán tình dục trẻ em của mình đi khắp thế giới, theo công tố viên.

Những bức ảnh mới cho thấy chiếc máy bay đang bị mục nát trên bãi bê tông ngoài trời. Côn trùng và nấm mốc bám đầy các bộ phận của nội thất từng rất sang trọng, bao gồm một phòng ngủ, ba khu vực tiếp khách riêng biệt, một nhà bếp và hai phòng tắm - tất cả đều được hoàn thiện bằng gỗ đánh bóng, thảm lông dày và các tiện nghi cao cấp khác.

Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 1.

Chiếc Boeing 727 nằm im lìm tại Stambaugh Aviation ở Brunswick, Georgia trong gần một thập kỷ

ẢNH: Christopher Oquendo

Chiếc máy bay mang số hiệu N908JE, hai chữ cuối cùng là tên viết tắt của Jeffrey Epstein, từng chở cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers và các nhân vật VIP khác.

Giữa hoang tàn bên trong vẫn còn những hộp kem cạo râu mốc meo, bàn chải đánh răng đã qua sử dụng và dây buộc tóc màu cam vàng, tờ The Post phát hiện kem dưỡng da và phấn rôm trẻ em nhãn hiệu Johnson được cất trong tủ phòng tắm.

Những tàn tích rùng rợn khác bao gồm một chiếc điện thoại vệ tinh bị tháo rời được giấu trong tủ đầu giường, khăn tắm bẩn và khăn giấy ăn có in số hiệu máy bay riêng của Epstein.

Những chồng khăn trải bàn bằng vải lanh đen trắng tinh tươm được cất gọn gàng trong tủ bếp là một lời nhắc nhở khác về sự xa hoa trước đây của chiếc máy bay và mục đích nham hiểm mà nó được cho là đã phục vụ.

Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 2.
Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 3.
Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 4.
Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 5.

Nhiều vật dụng của em bé được tìm thấy trong chiếc máy bay

ẢNH: Christopher Oquendo

Bước qua cầu thang sau luôn mở, chúng ta sẽ choáng ngợp bởi mùi hôi mốc nồng nặc, càng trầm trọng hơn do độ ẩm và gần như hoàn toàn tối tăm, vì máy bay đã không có điện kể từ chuyến cuối cùng vào tháng 7.2016.

Ngay bên trong, một phòng tắm sang trọng, nơi tìm thấy các sản phẩm dành cho trẻ em, nằm bên trái. Vài bước về phía trước là phòng ngủ duy nhất của chiếc máy bay phản lực, nơi ba mặt nạ dưỡng khí khẩn cấp treo lơ lửng phía trên trong khi chiếc nệm cỡ lớn vẫn được trải gọn gàng với tấm chăn bông trắng mềm mại.

Bộ giường và sàn lót đệm được lắp đặt để Epstein và bạn bè có thể làm điều đen tối giữa chuyến bay - trong khi ông ta cũng có thể thực hiện nhiều hành vi lạm dụng tình dục trên máy bay, như các nạn nhân từng kể.

Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 6.

Chiếc giường cỡ lớn trong máy bay

ẢNH: NYP

Bên ngoài phòng ngủ, một lối đi không cửa dẫn vào phòng khách được trang trí gần như hoàn toàn bằng nhung đỏ phủ kín các bức tường, một chiếc ghế dài và hai chiếc ghế bành. 

Xa hơn nữa trong khoang máy bay, hai chiếc ghế dài hình bán nguyệt màu xám đối diện nhau trong một phòng khách khác trước khi khu bếp và nhà bếp hiện ra.

Khu vực tiếp khách cuối cùng ngăn cách nhà bếp với buồng lái có những băng ghế và ghế bành sang trọng kiểu sofa, một chiếc bàn gỗ dài và các bức tường ốp gương.

Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 7.
Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 8.
Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 9.

Nội thất bên trong máy bay

ẢNH: NYP

Bên trong buồng lái, một chiếc điện thoại bàn màu đen với dây bị giật khỏi tường được tìm thấy trong một ngăn kéo.

Nhìn từ bên ngoài, những vệt xám sẫm loang lổ làm ố vàng thân máy bay màu trắng tinh khôi một thời, nằm kẹp giữa những chiếc máy bay từng thuộc sở hữu của diễn viên John Travolta và ông trùm thời trang tai tiếng Peter Nygard.

Bên trong chiếc máy bay tội lỗi khét tiếng của tỉ phú ấu dâm Epstein - Ảnh 10.

Epstein sở hữu chiếc máy bay này gần 20 năm trước khi lặng lẽ bán nó đi vào tháng 12.2018, chỉ vài tháng trước khi ông bị bắt và tự sát

ẢNH: Georgia Worrell

Chủ sở hữu bãi phế liệu cho biết chiếc máy bay gần 60 năm tuổi này sẽ không bao giờ bay trở lại, một phần vì nó đã bị tháo dỡ ba động cơ vào năm 2016.

"Nó đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nằm ở đó 10 năm, không có động cơ… Bất kỳ chiếc máy bay nào trong tình trạng xuống cấp như vậy sẽ không bao giờ bay trở lại", ông nói với tờ The Post, thêm rằng việc sửa chữa chiếc máy bay sẽ là nỗ lực "khổng lồ" và tốn kém.

Jeffrey Epstein (1953-2019) là tỉ phú người Mỹ và là tội phạm tình dục bị kết án, người đứng đầu một mạng lưới buôn bán tình dục trẻ vị thành niên quy mô lớn kéo dài hàng thập kỷ. Ông gắn liền với "Hồ sơ Epstein" là tập tài liệu bao gồm hàng triệu trang văn bản, hình ảnh, email, và video về các hoạt động tội phạm của Jeffrey Epstein cùng mạng lưới quan hệ xã hội của ông ta, bao gồm nhiều nhân vật công chúng như các chính trị gia và người nổi tiếng.

Tin liên quan

Hồ sơ Epstein tiếp tục gây bão chính trường Mỹ

Hồ sơ Epstein tiếp tục gây bão chính trường Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick lên tiếng phủ nhận mối liên hệ với cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi ông từ chức sau khi Bộ Tư pháp công bố loạt tài liệu mới.

Khám phá thêm chủ đề

tỉ phú Epstein Hồ sơ Epstein Tỉ phú máy bay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận