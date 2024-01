Bên trong chợ thịt heo lớn nhất TP.HCM: thịt heo được đeo vòng nhận diện, quét mã truy xuất nguồn gốc

Đêm 25.1 đến rạng sáng 26.1.2024, đoàn kiểm tra do bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đã đến Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại đây, đoàn đã được nghe báo cáo về tình hình kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của chợ và kế hoạch hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo, hiện nay, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có 358 điểm kinh doanh rau củ quả và thịt heo hoạt động liên tục 24/24 giờ. Lượng hàng hoá nông sản, thực phẩm về chợ trong dịp tết năm nay ước tính khoảng 2.500 tấn mỗi ngày đêm, có ngày sẽ tăng tới 3.500 tấn. Riêng ngành hàng thịt heo vào ngày 29 âm lịch ước tính sẽ đạt 760 tấn, tức tăng 100% so với ngày thường.