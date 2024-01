Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra, tiểu thương chợ Bình Điền cam kết bán thực phẩm an toàn ngày tết

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để đảm bảo cho người dân đón một mùa tết cổ truyền an toàn, chính quyền TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều biện pháp để kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh thực phẩm.

Từ 20 giờ đến 23 giờ tối 25.1.2024, đoàn công tác của UBND TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã đi kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại chợ đầu mối Bình Điền (thuộc địa bàn quận 8).

Chợ đầu mối Bình Điền là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM, chuyên cung cấp các mặt hàng thủy hải sản, rau củ quả, thịt và trái cây với sản lượng giao dịch đạt khoảng 2.500 tấn mỗi ngày đêm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, nhận định lượng hàng hóa mà chợ Bình Điền cung cấp cho thị trường rất lớn, do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cần phải tập trung kiểm tra, kiểm soát lượng hàng hóa ra vào chợ mỗi ngày.