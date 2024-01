TP.HCM: Tổng lực kiểm tra an toàn thực phẩm tết

Từ lúc 20 giờ ngày 25.1 đến sáng 26.1, đoàn công tác của UBND TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã đi kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Bình Tây và khu vực thực phẩm ở Aeon Mall Bình Tân.



Tham gia công tác kiểm tra, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị ngoài vấn đề về quản lý an toàn thực phẩm, quản lý nguồn gốc hàng hóa, bình ổn giá dịp tết… thì Ban Quản lý chợ cũng cần phải tăng cường quản lý an ninh trật tự khu vực và an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy.



Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tham gia kiểm tra an toàn thực phẩm DU YÊN

Để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết, Sở An toàn thực phẩm thành lập 11 đoàn và kết hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra. Đối tượng kiểm tra như cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại; mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều như thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm; cơ sở dịch vụ ăn uống. Số lượng kiểm tra dự kiến 4.697 cơ sở.



Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết được lãnh đạo TP.HCM quan tâm chỉ đạo sát sao DU YÊN

Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm...

Ngoài ra, tại 2 chợ đầu mối lớn của của TP.HCM là Hóc Môn và Bình Điền, Sở An toàn thực phẩm chỉ đạo 2 Đội Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp với Ban Quản lý chợ tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa thực phẩm nhập chợ, đảm bảo hàng hóa lưu thông có nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm.

Người dân cần chọn mua hàng hóa có nguồn gốc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm DU YÊN