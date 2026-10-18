Ngày 18.10, lực lượng chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tôn Bằng (tên thật là Sun Yupeng, 50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo khoản 2 điều 226 bộ luật Hình sự.

Bên trong kho hàng của Tôn Bằng: 29 tấn táo đỏ mang thương hiệu vợ cũ Hằng Du Mục

Bắt tạm giam Tôn Bằng vì xâm phạm nhãn hiệu Hằng Du Mục ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã chủ động nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH Dịch Dương. Doanh nghiệp này do Sun Yupeng làm đại diện pháp luật, sử dụng trái phép nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để kinh doanh mặt hàng táo đỏ.

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