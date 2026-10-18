    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bên trong kho hàng của Tôn Bằng: 29 tấn táo đỏ mang thương hiệu vợ cũ Hằng Du Mục

    Bên trong kho hàng của Tôn Bằng: 29 tấn táo đỏ mang thương hiệu vợ cũ Hằng Du Mục

    Trần Kha
    Trần Kha

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Tôn Bằng (chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục) về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

    Ngày 18.10, lực lượng chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tôn Bằng (tên thật là Sun Yupeng, 50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo khoản 2 điều 226 bộ luật Hình sự.

    Bên trong kho hàng của Tôn Bằng: 29 tấn táo đỏ mang thương hiệu vợ cũ Hằng Du Mục

    Công an TP.HCM bắt tạm giam Tôn Bằng vì xâm phạm nhãn hiệu Hằng Du Mục- Ảnh 1.

    Bắt tạm giam Tôn Bằng vì xâm phạm nhãn hiệu Hằng Du Mục

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã chủ động nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH Dịch Dương. Doanh nghiệp này do Sun Yupeng làm đại diện pháp luật, sử dụng trái phép nhãn hiệu "Hằng Du Mục" để kinh doanh mặt hàng táo đỏ.

    Đọc tiếp thông tin tại đây

    Tin liên quan

    Hằng Du mục khai lý do nộp 2,7 tỉ đồng khắc phục hậu quả

    Hằng Du mục khai lý do nộp 2,7 tỉ đồng khắc phục hậu quả

    Trong phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục, là Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt) thừa nhận thiếu trách nhiệm trong xác thực thông tin từ Công ty Asia Life. Đồng thời, bị cáo Hằng khai muốn hỗ trợ nếu có bị cáo nào gặp khó khăn sẽ khắc phục thay.

    Khám phá thêm chủ đề

    Tôn Bằng Hằng Du mục Tôn bằng là ai táo đỏ hằng du mục tin tức Công an TP.HCM tôn bằng bị bắt chồng cũ hằng du mục

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận