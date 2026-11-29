Ở nơi những bệnh nhân ung thư và người thân phải chật vật với chi phí điều trị, từng bữa cơm, chỗ nghỉ hay một chuyến xe miễn phí đều có thể giúp họ vơi bớt khó khăn. Không phải ai giúp đỡ cũng dư dả về vật chất. Có người từng trải qua mất mát, có người chỉ tranh thủ giúp một chuyến xe, cũng có người lặng lẽ đứng bếp mỗi ngày. Họ gặp nhau ở mong muốn san sẻ với những người đang đi qua quãng thời gian khó khăn nhất.

Anh Mai Văn Phương, quê An Giang, là một trong những người chọn giúp bệnh nhân bằng những chuyến xe miễn phí. Chứng kiến cảnh nhiều người bệnh khó khăn, không có tiền đi xe về quê, anh chia sẻ: "Thấy người ta khổ quá, người ta đi xe về đâu có tiền đâu. Cái đó là tôi nói bằng tấm lòng của tôi luôn."

Người mẹ mất con vì ung thư, thấu nỗi đau của những gia đình cùng cảnh

Phía sau Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), chị Phạm Nguyệt Linh duy trì bếp ăn và nhà lưu trú 0 đồng dành cho bệnh nhân ung thư. Năm 2018, sau khi con gái qua đời vì ung thư, chị bắt đầu nấu cơm miễn phí cho các bệnh nhi. Từ những suất ăn đầu tiên do chính chị tự lo kinh phí, việc thiện nguyện dần mở rộng. Đến tháng 7.2023, chị cùng chồng mở nhà lưu trú 0 đồng gần cơ sở 2, giúp bệnh nhân và người nhà có chỗ ở trong những ngày điều trị. Hiện khu lưu trú có khoảng 50 gia đình bệnh nhi ung thư và 20-25 bệnh nhân ung thư người lớn ở lại.

Phía sau Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), chị Phạm Nguyệt Linh duy trì bếp ăn và nhà lưu trú 0 đồng dành cho bệnh nhân ung thư ẢNH: CÔNG KHỞI

Bên trong nhà lưu trú 0 đồng, những gia đình xoay xở ra sao để chữa bệnh?

Trong quá trình duy trì nhà lưu trú, điều khiến chị Linh không khỏi sốc là có những bệnh nhân vừa phát hiện bệnh đã rơi vào cảnh quá muộn để điều trị. Chị kể: "Sốc. Thật sự rất sốc khi có một số bệnh nhân mới bước chân vô đây, vừa phát hiện ra bệnh thì con họ không may qua đời, hoặc người lớn không may qua đời.

Ở phía những người bệnh, ông Lê Văn Huỳnh, quê Cà Mau, chỉ mong bệnh tình không di căn để có thể tiếp tục điều trị. Với ông, được có điều kiện theo đuổi hành trình chữa bệnh đã là một may mắn. Ông bộc bạch: "Nếu ai mà không có tiền điều trị được á thì có thể là người ta trốn nhiều lắm. Cho nên mà tôi được tới đây, được nửa đường như thế này là cũng là cái phước rồi."

Từ chai xà bông miễn phí đến niềm mong mỏi của những người xa quê

Bà Dương Thị Gái, quê Khánh Hòa, kể về những hỗ trợ thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày tại nhà lưu trú: "Nói chung là nhờ nhà dì Như này. Nhờ dì Như cho giặt đồ, xà bông, nấu ăn không tốn tiền gì hết."

Bà Dương Thị Gái, quê Khánh Hòa, xúc động khi được giúp đỡ ẢNH: SẦM ÁNH

Có những bệnh nhi đã gắn bó với ngôi nhà lưu trú 0 đồng này gần 2 năm ẢNH: SẦM ÁNH

Cùng đang lưu trú tại đây, chị Nguyễn Thị Phương Anh, quê Tây Ninh, cho rằng những ngôi nhà chung như thế có ý nghĩa rất lớn với bệnh nhân và người thân: "Hy vọng sẽ có nhiều ngôi nhà như thế này hơn để hỗ trợ những bệnh nhân nghèo, để nhiều mạnh thường quân biết đến và giúp đỡ mọi người, có thể bớt một phần gánh nặng để tập trung vào chi phí điều trị."

Với chị Linh, mong muốn lớn nhất vẫn là có thêm những tấm lòng cùng chung tay để nhiều bệnh nhân ung thư được hỗ trợ.

Chở người bệnh không lấy tiền, chỉ mong họ bớt khổ

Không chỉ có những khu lưu trú 0 đồng hay bếp ăn thiện nguyện, sự giúp đỡ còn đến từ những người bình dị, chủ động làm một việc nhỏ trong khả năng của mình.

Anh Mai Văn Phương, quê An Giang, chạy xe công nghệ để mưu sinh. Anh từng nhận suất cơm từ thiện, nhưng vẫn muốn dành thời gian và công sức để chở miễn phí những người cần giúp đỡ.

Với anh Phương, những chuyến xe hỗ trợ không mang lại nhiều tiền bạc, nhưng có thể giúp người bệnh và người thân bớt đi một khoản chi phí. Anh nói: "Với mình chạy xe công nghệ này không có bao nhiêu tiền thiệt, nhưng mà mình chở người ta được một người một đoạn đường thôi là mình cũng cảm thấy vui, thấy ấm lòng."

Anh Mai Văn Phương, quê An Giang, là một trong những người chọn giúp bệnh nhân bằng những chuyến xe miễn phí ẢNH: CÔNG KHỞI

Ở khu vực quanh Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, những người nấu cơm, phát cơm miễn phí cũng đều đặn chuẩn bị từng phần ăn cho bệnh nhân và người nhà. Mỗi suất cơm có thể không giải quyết được những khoản viện phí lớn, nhưng giúp người đang khó khăn có thêm một bữa ăn, bớt được một phần chi tiêu trong ngày.

Từ chị Linh với khu lưu trú 0 đồng, những người đứng bếp thiện nguyện đến anh Phương với những chuyến xe miễn phí, mỗi người góp một phần theo cách riêng. Có người bắt đầu từ nỗi đau mất người thân, có người từ sự cảm thông khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, cũng có người đơn giản nghĩ rằng mình giúp được ai thì nên làm.

Chị Phạm Nguyệt Linh thăm hỏi, động viên bệnh nhân, mong muốn tiếp thêm tinh thần để họ vững tin vượt qua bệnh tật ẢNH: CÔNG KHỞI





Hành trình chữa bệnh của bệnh nhân ung thư và gia đình còn dài, cùng những lo toan về sức khỏe và kinh tế. Nhưng giữa những ngày tháng ấy, sự giúp đỡ từ những người bình dị góp phần để họ không phải xoay xở một mình. Và đôi khi, điều giúp một gia đình có thêm sức lực chính là những sẻ chia rất nhỏ, được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Sự sẻ chia ấy không chỉ đến từ những tấm lòng thiện nguyện. Ở kỳ 4, chị Oanh, người từng vượt qua ung thư, cùng câu lạc bộ của mình giúp những người cùng cảnh tìm lại tinh thần; Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương cũng đến tận nhà thăm hỏi, vận động hỗ trợ các gia đình. Mời quý vị đón xem kỳ 4 tuyến bài Chuyện ngoài bệnh án ung thư.