Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại

Dự án tứ giác Bến Thành tái khởi động sau nhiều năm đình trệ, Masterise Homes chính thức hồi sinh khu đất "kim cương" đối diện chợ Bến Thành với siêu dự án hạng sang.
Sau nhiều năm "đắp chiếu", đổi tên và liên tục thay đổi chủ đầu tư, dự án tứ giác Bến Thành trên khu đất được ví như "kim cương" còn sót lại giữa trung tâm TP.HCM, đối diện chợ Bến Thành, đã chính thức về tay Masterise Homes.
Theo quan sát của Thanh Niên, những ngày gần đây, bên trong khu đất, nhiều máy móc, thiết bị và công nhân đã đồng loạt thi công trở lại. Không khí trên công trường trở nên khẩn trương, nhộn nhịp sau thời gian dài gần như "án binh bất động".
Khi được Masterise Homes tiếp quản, dự án được đổi tên thành Masterise Towers, định vị là tổ hợp bất động sản hạng sang gồm văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại - bán lẻ hạng sang và khu căn hộ hàng hiệu.
Theo quy hoạch được phê duyệt, Masterise Towers gồm 2 tòa tháp cao 46 và 56 tầng, cung cấp 214 căn hộ hàng hiệu, khoảng 250 phòng khách sạn, trên tổng diện tích khu đất hơn 8.600 m².
Việc công trường sáng đèn trở lại không chỉ cho thấy dấu hiệu hồi sinh của một dự án đình đám "trùm mền" suốt hơn một thập niên, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của một khu đất được xem là kim cương hiếm hoi còn sót lại giữa trung tâm TP.HCM.
Bình luận (0)