Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại

Ngọc Dương
Ngọc Dương
13/05/2026 16:33 GMT+7

Dự án tứ giác Bến Thành tái khởi động sau nhiều năm đình trệ, Masterise Homes chính thức hồi sinh khu đất "kim cương" đối diện chợ Bến Thành với siêu dự án hạng sang.

Sau nhiều năm "đắp chiếu", đổi tên và liên tục thay đổi chủ đầu tư, dự án tứ giác Bến Thành trên khu đất được ví như "kim cương" còn sót lại giữa trung tâm TP.HCM, đối diện chợ Bến Thành, đã chính thức về tay Masterise Homes.

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 1.

Sau nhiều năm đình trệ và liên tục đổi chủ, công trường dự án Masterise Towers tại khu tứ giác Bến Thành đang thi công nhộn nhịp trở lại

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo quan sát của Thanh Niên, những ngày gần đây, bên trong khu đất, nhiều máy móc, thiết bị và công nhân đã đồng loạt thi công trở lại. Không khí trên công trường trở nên khẩn trương, nhộn nhịp sau thời gian dài gần như "án binh bất động".

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 2.

Những ngày qua nhiều máy móc, thiết bị cùng hàng chục công nhân đang khẩn trương thi công bên trong dự án Masterise Towers, đánh dấu sự hồi sinh của khu đất vàng đối diện chợ Bến Thành

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khi được Masterise Homes tiếp quản, dự án được đổi tên thành Masterise Towers, định vị là tổ hợp bất động sản hạng sang gồm văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại - bán lẻ hạng sang và khu căn hộ hàng hiệu.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Masterise Towers gồm 2 tòa tháp cao 46 và 56 tầng, cung cấp 214 căn hộ hàng hiệu, khoảng 250 phòng khách sạn, trên tổng diện tích khu đất hơn 8.600 m².

Việc công trường sáng đèn trở lại không chỉ cho thấy dấu hiệu hồi sinh của một dự án đình đám "trùm mền" suốt hơn một thập niên, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của một khu đất được xem là kim cương hiếm hoi còn sót lại giữa trung tâm TP.HCM.

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 3.

Không khí thi công khẩn trương bao trùm công trường dự án Masterise Towers, khu đất được xem là một trong những vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 4.

Máy móc, nhân lực đồng loạt triển khai tại công trường Masterise Towers những ngày gần đây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 5.

Trên công trường, máy móc hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án sau khi chính thức về tay Masterise Homes

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 6.

Công nhân tất bật trên công trường dự án, đánh dấu sự hồi sinh của dự án giữa trung tâm TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 7.

Bên trong công trường, các hạng mục được triển khai đồng loạt sau thời gian dài gián đoạn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 8.

Hàng loạt thiết bị, máy móc được huy động phục vụ quá trình tái triển khai dự án Masterise Towers

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 9.

Các tổ công nhân khẩn trương triển khai nhiều hạng mục trên công trường xuyên trưa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 10.

Công trường khu đất rộng hơn 8.600 m², Nhiều nhóm công nhân làm việc liên tục tại các vị trí trọng điểm của dự án sau nhiều năm đình trệ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong siêu dự án tứ giác Bến Thành khi thi công trở lại- Ảnh 11.

Masterise Towers tọa lạc tại vị trí được giới địa ốc đánh giá là kim cương khi nằm ngay tứ giác Bến Thành, sở hữu 4 mặt tiền đắt giá gồm Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette, đối diện chợ Bến Thành và chỉ cách ga metro Bến Thành vài bước chân

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Tin liên quan

TP.HCM sẽ có tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam

TP.HCM sẽ có tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam

Ngày 13.5, Masterise Homes, thành viên của Masterise Group chính thức ra mắt tòa tháp One Central Saigon đối diện chợ Bến Thành, với quy mô thuộc nhóm tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

siêu dự án Tứ giác Bến Thành Masterise Homes địa ốc Bất động sản căn hộ cao cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận