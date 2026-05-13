TP.HCM sẽ có tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam

Dự án của Masterise Homes tọa lạc ngay đối diện chợ Bến Thành, với bốn mặt tiền tiếp giáp đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính thuộc quận 1 trước đây, One Central Saigon được cho là sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất tại TP.HCM hiện nay.

Được phát triển trên khu đất rộng 8.537 m2, One Central Saigon bao gồm hai tòa tháp vươn cao trên khối đế thương mại - dịch vụ với 19.990 m2 mặt bằng thương mại trải dài qua 7 tầng nổi và 6 tầng hầm. Quy mô của dự án thuộc nhóm tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam và khu vực, cao 56 tầng.

Đặc biệt, hệ thống tầng hầm được kết nối trực tiếp với ga metro Bến Thành qua hành lang ngầm, giúp trung tâm thương mại liên thông với mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.

Masterise Homes giới thiệu tòa tháp đôi One Central Saigon đối diện chợ Bến Thành, TP.HCM ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, điểm nhấn đặc biệt nhất của tổ hợp này chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu khách sạn xa xỉ The Ritz - Carlton tại TP.HCM. Hệ sinh thái tích hợp tại đây bao gồm The Ritz-Carlton Residences với khu căn hộ hàng hiệu với "tiêu chuẩn vàng" trong phục vụ.

Khách sạn The Ritz - Carlton với 231 phòng chuẩn Ultra Luxury. Trung tâm thương mại Premium rộng gần 20.000 m2, được định hướng trở thành không gian bán lẻ xa xỉ ngang tầm với các trung tâm lớn tại Paris hay Bangkok.

Cùng với văn phòng hạng A+, khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Saigon, dự án hình thành một hệ sinh thái liền mạch, đáp ứng nhu cầu làm việc, lưu trú, cư trú, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm ngay tại trung tâm Sài Gòn.

Bà Gloria Chan, đại diện Tập đoàn Marriott International chia sẻ, sự xuất hiện của thương hiệu The Ritz - Carlton phản ánh sự tự tin của tập đoàn vào TP.HCM như một điểm đến du lịch sang trọng và thị trường bất động sản hàng hiệu đầy tiềm năng.

Dự án đã hồi sinh trở lại sau nhiều năm dừng thi công ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong khi đó theo bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc điều hành miền Nam Masterise Group, Việt Nam đã bước vào thời điểm sẵn sàng cho những công trình có tầm vóc như One Central Saigon. Dự án đã hiện diện tại TP.HCM, đi qua nhiều giai đoạn và hôm nay được giới thiệu với một tầm nhìn rõ ràng hơn.

Với trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp vào hành trình vươn mình của đất nước trong một kỷ nguyên mới, Masterise Group mong muốn tiếp tục góp sức xây dựng một công trình mang tính biểu tượng, nơi những chuẩn mực trải nghiệm hàng đầu thế giới hội tụ cùng bản sắc, năng lượng và khát vọng phát triển của thành phố. Đây cũng là cách Masterise Group góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, tự tin và giàu bản sắc vươn tầm quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho rằng, dự án One Central Saigon không chỉ tạo ra bộ mặt mới cho trung tâm thành phố mà còn bổ sung sản phẩm du lịch đẳng cấp, đa dạng để thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025, TP.HCM đã đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ. Vì thế, One Central Saigon được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với ngành thương mại, dịch vụ và trở thành một tọa độ để Việt Nam đối thoại cùng thế giới.