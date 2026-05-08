Tứ giác Bến Thành chính thức về tay Masterise Homes

Đình Sơn
08/05/2026 11:44 GMT+7

Sau nhiều năm ngừng thi công và thay tên đổi chủ, dự án tại khu đất "kim cương" ở tứ giác Bến Thành chính thức về tay Masterise Homes.

Theo đó, khi về tay Masterise Homes, dự án đã được đổi tên thành Masterise Towers bao gồm văn phòng cao cấp, khu trung tâm thương mại - bán lẻ hạng sang và căn hộ hàng hiệu.

Chủ đầu tư cũng bắt tay với The Ritz - Carlton để phát triển khách sạn The Ritz - Carlton, Saigon và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz - Carlton Residences, Saigon, đánh dấu sự hiện diện lần đầu của thương hiệu khách sạn huyền thoại này tại TP.HCM, bên cạnh văn phòng cao cấp và tiện ích thương mại, bán lẻ.

Sự xuất hiện của thương hiệu The Ritz - Carlton tại một trong những đô thị năng động bậc nhất cả nước được kỳ vọng thiết lập một chuẩn mực mới cho lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng siêu sang, phong cách sống hàng hiệu quốc tế và trải nghiệm đô thị tích hợp tại Việt Nam.

Sau nhiều lần đổi chủ, tứ giác Bến Thành chính thức về tay Masterise Homes- Ảnh 1.

Chủ đầu tư Masterise Homes đã bắt đầu thi công trở lại

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hiện nay, danh mục bất động sản hàng hiệu quốc tế của Masterise Homes bao gồm nhiều dự án nổi bật như Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott, cùng khu căn hộ hàng hiệu The Ritz - Carlton Residences, Hanoi tại The Grand.

Dự án Masterise Towers tọa lạc đối diện chợ Bến Thành, tại phường Bến Thành (quận 1 cũ). Đây được xem là khu đất "kim cương" hiếm hoi còn sót lại khi nằm ở tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền: Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette.

Trước đây, dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Sau đó, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 5210, chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Bitexco sang Công ty TNHH Sài Gòn Glory. Trong một thời gian ngắn, dự án từng về tay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau nhiều lần đổi chủ, tứ giác Bến Thành chính thức về tay Masterise Homes- Ảnh 2.

Dự án đối diện với chợ Bến Thành

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 16.10.2025, UBND TP.HCM đã có Công văn số 2973 về điều chỉnh dự án, qua đó gia hạn tiến độ thêm 48 tháng.

Theo quy hoạch, dự án Masterise Towers gồm 2 tòa tháp cao 46 và 55 tầng, với 214 căn hộ, khoảng 250 phòng khách sạn và diện tích toàn khu 8.600 m2.

Dự án từng thi công phần hầm giai đoạn 2012 - 2013 nhưng sau đó dừng lại. Đến năm 2020, công trình được tái khởi động nhưng tiếp tục gián đoạn cho đến nay. Theo quan sát của Thanh Niên, trên công trường dự án đang thi công nhộn nhịp trở lại. 

Tái khởi động 'siêu dự án' tứ giác Bến Thành sau nhiều năm trùm mền

Sau nhiều năm ngừng thi công, dự án One Central HCM tại tứ giác Bến Thành đã xuất hiện nhiều công nhân trở lại trên công trường, mở ra kỳ vọng hồi sinh dự án.

