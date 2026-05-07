Triển khai gắn mã định danh cho bất động sản

100% dự án sẽ được gắn mã định danh

Ông Nguyễn Tiến Hưởng, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (BĐS), Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết Nghị định 357/2025 (hiệu lực từ ngày 1.3) quy định việc cấp mã định danh BĐS bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn trong các công trình xây dựng. Đối với các thủ tục như thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai hoặc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM đang phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư để cấp mã định danh BĐS ngay khi ban hành các văn bản liên quan. Sau khi được cấp, mã định danh BĐS sẽ được đăng tải trên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS. Bộ Xây dựng sẽ cấp quyền khai thác dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định.

Theo ông Hưởng, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành 2 thông báo và tạo 1 nhóm Zalo có sự tham gia của chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp (DN) kinh doanh BĐS trên địa bàn TP.HCM. Thông qua nhóm này, Sở đề nghị các chủ đầu tư, DN cung cấp thông tin để được bàn giao tài khoản trên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS do Bộ Xây dựng quản lý. Việc này nhằm phục vụ báo cáo, công khai thông tin dữ liệu dự án BĐS trên địa bàn TP.HCM. Tính đến nay, hơn 600 tài khoản đã được tạo lập và bàn giao cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, nhà đầu tư và DN kinh doanh dịch vụ BĐS. Ngoài ra, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành của TP.HCM để thu thập thông tin các chủ đầu tư dự án, từ đó cấp tài khoản và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS của TP.

"Sở Xây dựng TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với sở, ban, ngành tạo lập, bàn giao tài khoản, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức báo cáo thông tin, dữ liệu trực tuyến về dự án về Sở Xây dựng TP và Bộ Xây dựng mà không cần sử dụng văn bản giấy. Mục tiêu là xây dựng hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường BĐS của TP bảo đảm thông tin đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung", ông Nguyễn Tiến Hưởng cho hay.

Gắn mã định danh cho bất động sản được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch thị trường ẢNH: ĐÌNH SƠN

Không chỉ các BĐS, theo kế hoạch, trong năm 2026, TP.HCM sẽ triển khai mã định danh thống nhất cho 100% công trình hạ tầng, dự án nhằm phục vụ công tác theo dõi, quản lý xuyên suốt vòng đời. Mã định danh này là "chìa khóa" để truy xuất toàn bộ thông tin liên quan đến công trình từ thiết kế, vật liệu, đơn vị thi công, tiến độ, đến lịch sử bảo trì, sửa chữa, thậm chí cả các sự cố từng xảy ra. Khi đó mỗi công trình sẽ có một căn cước công dân. Chỉ cần nhập mã định danh, cơ quan quản lý có thể biết được "lý lịch" đầy đủ của công trình trong vài giây, thay vì phải tra cứu hàng chồng hồ sơ như trước đây. Để mã định danh phát huy hiệu quả, TP cũng đặt mục tiêu số hóa 100% dữ liệu công trình hạ tầng, bao gồm hiện trạng, tài sản, lịch sử vận hành, bảo trì và sự cố.

Giúp công chứng BĐS ở bất cứ đâu

Thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM là vậy, nhưng khi trao đổi với lãnh đạo nhiều DN BĐS trên địa bàn TP.HCM, đa số đều trả lời rằng "chưa nghe, chưa thấy gì cả, chưa biết sẽ như thế nào". Dù vậy theo lãnh đạo một DN BĐS, các chủ đầu tư đang trông chờ sản phẩm của mình được gắn mã định danh, được đưa lên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS do Bộ Xây dựng quản lý. Bởi khi mọi BĐS được đăng ký và ghi nhận đầy đủ giao dịch sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn, DN vì thế bán hàng cũng dễ dàng hơn. Với người mua ở thực và nhà đầu tư trung dài hạn, việc dự án được cập nhật công khai trên hệ thống thông tin quốc gia sẽ trở thành kênh giúp họ dễ dàng tiếp cận và gia tăng mức độ tin cậy. Khi thông tin về sản phẩm được quản lý và theo dõi chặt chẽ, người mua sẽ được hưởng lợi khi hạn chế những rủi ro pháp lý. Nhà quản lý có thể theo dõi sát hơn giá trị chuyển nhượng thực tế, từ đó hạn chế tình trạng kê khai giá thấp, cải thiện hiệu quả thu ngân sách.

"Với các tổ chức tài chính, ngân hàng và nhà đầu tư chuyên nghiệp, một hệ thống dữ liệu xác thực, liên thông sẽ hỗ trợ quá trình thẩm định, đánh giá rủi ro và xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn. Khi độ tin cậy của dữ liệu được nâng cao, chi phí giao dịch có thể giảm, đồng thời củng cố niềm tin thị trường. Một cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung sẽ tạo ra nền tảng thống nhất, thu hẹp khoảng cách thông tin giữa T.Ư và địa phương, hỗ trợ quản lý và theo dõi thị trường theo thời gian thực", vị này cho hay.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM, cũng cho rằng việc cấp mã định danh cho BĐS cũng tương tự cấp căn cước điện tử cho BĐS, sẽ giúp đồng bộ dữ liệu giữa đất đai - quản lý nhà ở - thuế - công chứng - ngân hàng; đồng thời giúp truy xuất nhanh tình trạng pháp lý, quy hoạch, thế chấp, giao dịch của BĐS. Đặc biệt có thể giúp tài sản công chứng giao dịch bất cứ nơi nào, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, không nhất thiết phải công chứng tại địa phương nơi có nhà, đất như hiện nay. Không chỉ vậy, việc này còn giúp nhà nước dễ kiểm soát số lượng tài sản mỗi cá nhân/tổ chức sở hữu; hạn chế kê khai giá thấp khi mua bán để né thuế và cơ quan chức năng có thể tra soát và theo dõi dòng tiền và giao dịch bất thường. Mã định danh cũng giúp rút ngắn thời gian công chứng, sang tên, cấp phép xây dựng và giảm thiểu tình trạng xác minh thủ công, có thể phát triển giao dịch BĐS trực tuyến trong tương lai gần. Với cơ quan quản lý, việc triển khai số hóa BĐS giống gắn mã phương tiện giao thông giúp tăng cường quản lý theo mô hình kinh tế số, từng bước hình thành cơ sở để triển khai các chính sách quản lý thuế, điều tiết thị trường.

"Thực tế hiện nay dữ liệu đất đai ở nhiều địa phương chưa đồng bộ, sai lệch giữa bản đồ trên sổ giấy với thực tế, đặc biệt là còn thiếu liên thông giữa các cơ quan. Nếu dữ liệu gốc chưa chuẩn, việc gắn mã định danh vội vàng có thể dẫn đến mã bị trùng, chưa đúng thông tin của chủ sở hữu hoặc có thể phát sinh tranh chấp pháp lý mới", ông Nguyễn Tiến Dũng cảnh báo.

Khi tất cả thông tin về sản phẩm, pháp lý, giao dịch được thu thập công khai, các chủ đầu tư uy tín, dự án tốt có mã định danh được định giá chuẩn hơn, dễ tiếp cận vốn vay tín dụng và sẽ được khách hàng đón nhận dễ dàng hơn.