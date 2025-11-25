Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Tái khởi động 'siêu dự án' tứ giác Bến Thành sau nhiều năm trùm mền

Đình Sơn
Đình Sơn
25/11/2025 08:53 GMT+7

Sau nhiều năm ngừng thi công, dự án One Central HCM tại tứ giác Bến Thành đã xuất hiện nhiều công nhân trở lại trên công trường, mở ra kỳ vọng hồi sinh dự án.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, những ngày gần đây trên công trường dự án đã có những chuyển động khi xuất hiện nhiều công nhân đang thi công, dọn dẹp công trường dự án.

Bảng thông tin được treo lại, các tầng được quây lưới bảo vệ và một số hạng mục bắt đầu thi công.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM mới đây, ông Mai Thanh Tùng, Phó phòng Kế hoạch hạ tầng (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, dự án One Central HCM đang thi công trở lại.

Tái khởi động 'siêu dự án' tứ giác Bến Thành sau nhiều năm trùm mền- Ảnh 1.

Dự án One Central HCM đã thi công trở lại sau nhiều năm dừng thi công

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó ngày 10.11, Sở Xây dựng ban hành phụ lục giấy phép xây dựng số 14 để điều chỉnh giấy phép xây dựng số 100 ngày 16.9.2013 và công văn số 14132 ngày 1.11.2019.

Ngay sau đó, Công ty TNHH Sài Gòn Glory đã thông báo khởi công dự án vào ngày 11.11 và hiện công trình đang tiếp tục thi công.

Được biết dự án phức hợp văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ - khách sạn 6 sao One Central HCM (trước đây là The Spirit of Saigon) tọa lạc trên khu đất "kim cương" tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền: Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (ở phường Bến Thành, quận 1 cũ).

Tái khởi động 'siêu dự án' tứ giác Bến Thành sau nhiều năm trùm mền- Ảnh 2.

Công nhân đã trở lại công trường dự án

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Sau đó, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 5210, chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Bitexco sang Công ty TNHH Sài Gòn Glory.

Ngày 16.10.2025, UBND TP.HCM đã có Công văn số 2973 về điều chỉnh dự án, qua đó gia hạn tiến độ thêm 48 tháng.

Theo quy hoạch, dự án One Central HCM gồm 2 tòa tháp cao 46 và 55 tầng, với 214 căn hộ, khoảng 250 phòng khách sạn và diện tích toàn khu 8.600 m2.

Dự án từng thi công phần hầm giai đoạn 2012 - 2013 nhưng sau đó dừng lại. Đến năm 2020, công trình được tái khởi động nhưng tiếp tục gián đoạn.

Tái khởi động 'siêu dự án' tứ giác Bến Thành sau nhiều năm trùm mền- Ảnh 3.

Sau nhiều năm bỏ hoang, một số hạng mục đã xuống cấp

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

Kiến nghị không thu tiền sử dụng đất bổ sung với doanh nghiệp không có lỗi

Kiến nghị không thu tiền sử dụng đất bổ sung với doanh nghiệp không có lỗi

HoREA vừa khẩn cấp kiến nghị lên Quốc hội bổ sung quy không thu tiền sử dụng đất bổ sung cho doanh nghiệp không có lỗi, nhằm gỡ vướng pháp lý cho 100 dự án đang đối diện nguy cơ bị truy thu chục nghìn tỉ đồng "oan".

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
