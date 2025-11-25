Tái khởi động 'siêu dự án' tứ giác Bến Thành sau nhiều năm trùm mền

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, những ngày gần đây trên công trường dự án đã có những chuyển động khi xuất hiện nhiều công nhân đang thi công, dọn dẹp công trường dự án.

Bảng thông tin được treo lại, các tầng được quây lưới bảo vệ và một số hạng mục bắt đầu thi công.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM mới đây, ông Mai Thanh Tùng, Phó phòng Kế hoạch hạ tầng (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, dự án One Central HCM đang thi công trở lại.

Dự án One Central HCM đã thi công trở lại sau nhiều năm dừng thi công ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó ngày 10.11, Sở Xây dựng ban hành phụ lục giấy phép xây dựng số 14 để điều chỉnh giấy phép xây dựng số 100 ngày 16.9.2013 và công văn số 14132 ngày 1.11.2019.

Ngay sau đó, Công ty TNHH Sài Gòn Glory đã thông báo khởi công dự án vào ngày 11.11 và hiện công trình đang tiếp tục thi công.

Được biết dự án phức hợp văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ - khách sạn 6 sao One Central HCM (trước đây là The Spirit of Saigon) tọa lạc trên khu đất "kim cương" tứ giác Bến Thành với 4 mặt tiền: Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (ở phường Bến Thành, quận 1 cũ).

Công nhân đã trở lại công trường dự án ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Sau đó, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 5210, chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Bitexco sang Công ty TNHH Sài Gòn Glory.

Ngày 16.10.2025, UBND TP.HCM đã có Công văn số 2973 về điều chỉnh dự án, qua đó gia hạn tiến độ thêm 48 tháng.

Theo quy hoạch, dự án One Central HCM gồm 2 tòa tháp cao 46 và 55 tầng, với 214 căn hộ, khoảng 250 phòng khách sạn và diện tích toàn khu 8.600 m2.

Dự án từng thi công phần hầm giai đoạn 2012 - 2013 nhưng sau đó dừng lại. Đến năm 2020, công trình được tái khởi động nhưng tiếp tục gián đoạn.