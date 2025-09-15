Bên trong thành Điện Hải sẽ phục dựng những công trình nào?

Di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải nằm giữa lòng TP.Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phục dựng quy mô lớn, sau nhiều năm chuẩn bị hồ sơ khoa học, hội thảo và tham vấn chuyên gia.

Nếu giai đoạn 1 của dự án (từ năm 2018) chủ yếu tập trung vào việc di dời dân cư, giải tỏa các công trình không phù hợp, phục hồi hệ thống tường thành, kè hào và cải tạo cảnh quan thì giai đoạn 2 sẽ là cuộc đại tu bổ, phục dựng "trái tim" của thành nội với diện tích gần 1 ha.

Thành Điện Hải là vị trí then chốt, vị trí trung tâm của phòng tuyến quân sự nổi tiếng. Phòng tuyến này là một lũy đất chạy từ thành Điện Hải bao quanh các đồn Hải Châu, Phước Ninh, Thạc Gián (cũ). Phối cảnh cho thấy thành Điện Hải có 3 cổng ra vào ẢNH: BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG CUNG CẤP

Theo thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công, bên trong thành cổ sẽ lần lượt tái hiện nhiều công trình quan trọng từng hiện diện cách đây gần 200 năm, như cổng thành phía đông, cầu gỗ ở cổng tây, kỳ đài uy nghi ở phía nam – biểu tượng quyền lực quân sự một thời.

Bên cạnh đó, công trình nhà để súng làm nơi trưng bày và bảo quản 14 khẩu thần công gắn với những trận đánh giữ thành Điện Hải trong lịch sử cũng được phục dựng. Miếu thờ ở góc tây nam, tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương cũng được tôn tạo nhằm tri ân công lao to lớn của bậc tiền nhân trong buổi đầu kháng Pháp (1858 - 1860).

Bảo tàng Đà Nẵng (cơ sở cũ) ngay bên trong nội thành sẽ được hạ giải để dành chỗ cho những hạng mục khác ẢNH: HOÀNG SƠN

Đáng chú ý, một không gian trưng bày hoàn toàn ngầm dưới lòng đất sẽ được xây dựng, gồm phòng trưng bày chính và phòng trải nghiệm thực tế ảo 3D, kết nối với hệ thống thuyết minh, trình diễn nhằm giúp công chúng hình dung rõ hơn về diện mạo và vai trò chiến lược của thành Điện Hải trong lịch sử.

Các hạng mục bổ trợ như nhà nghỉ chân, khu kỹ thuật, lối đi nội bộ cũng được thiết kế hài hòa, không che khuất tầm nhìn và tổng thể kiến trúc cổ.

Ngoài ra, nhiều diện tích thành nội sẽ được thám sát khảo cổ để xác định dấu vết kiến trúc gốc, từ đó phục dựng chính xác hơn. Các yếu tố hiện đại không phù hợp như sân đường xi măng, máy bay trực thăng trưng bày ngoài trời… sẽ được đưa ra khỏi khuôn viên nội thành.

Trong số 3 cổng thành, cổng phía nam được xác định là cổng chính. Hiện cổng này còn khá nguyên vẹn (sau nhiều lần tu bổ) ẢNH: HOÀNG SƠN

Thanh Niên xin giới thiệu bộ ảnh về thành Điện Hải với mong muốn giúp người xem có góc nhìn cận cảnh cũng như có thể hình dung vị trí các công trình xưa chuẩn bị "hồi sinh" bên trong thành cổ:

Cổng thành phía nam mang dáng dấp cổ xưa sẽ là cơ sở tham khảo khi ngành chức năng phục dựng cổng thành ở phía đông ẢNH: HOÀNG SƠN

Cổng đông chỉ còn cầu dẫn vào và một phần trụ tường. Theo quy hoạch chung của TP.Đà Nẵng, cổng đông có vị trí hết sức quan trọng trong việc kết nối với các khu vực xung quanh. Trên cơ sở tư liệu cũ, vị trí quy mô, kích thước, hình dạng phần tường còn lại, cổng phía đông sẽ được phục hồi ẢNH: HOÀNG SƠN

Sau giai đoạn 1, thành Điện Hải đã phát lộ thêm nền móng của cổng phía tây. Theo nhiều tài liệu, cổng tây đã được bịt lại từ năm 1859. Giai đoạn 2 chưa đưa việc phục dựng cổng tây mà chỉ xây dựng mới cầu dẫn nhằm kết nối không gian, đồng thời gợi mở nhiều hơn về hình ảnh của tổng thể thành lũy xưa ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên ngoài thành, hệ thống tường và hào đã được phục hồi theo kiến trúc xưa ẢNH: HOÀNG SƠN

Máy bay trực thăng trước đây được trưng bày theo hệ thống kết nối với Bảo tàng Đà Nẵng sẽ được chuyển đi nơi khác ẢNH: HOÀNG SƠN

Khu đất gần chiếc máy bay trực thăng sẽ được phục dựng kỳ đài. Theo đề xuất, hướng kỳ đài nằm ở hướng nam chếch đông ẢNH: HOÀNG SƠN

Tư liệu hình ảnh ngày 2.9.1858 của Pháp cho thấy, nhà súng có thiết kế 5 gian. TP.Đà Nẵng sẽ trưng bày tập trung 12 khẩu thần công trong nhà để súng, 2 khẩu phía trước kỳ đài và sẽ thu hồi thêm 2 khẩu đem trưng bày trong nhà để súng ẢNH: HOÀNG SƠN

Tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương xây dựng từ năm 1986. Hình ảnh tượng đài cũng đã được in sâu vào tâm trí người dân Đà Nẵng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Do đó, khi tu bổ sẽ sử dụng lại phần tượng đá, tôn tạo bệ tượng, sử dụng đá granite ốp bề mặt bệ tạo sự trang nghiêm, tăng tính bền vững ẢNH: HOÀNG SƠN

Thành Điện Hải là di tích hiếm hoi còn lại từ buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược nước ta giữa thế kỷ 19, là một biểu tượng về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam nói chung, người dân Đà Nẵng nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Dưới quyền chỉ huy của danh tướng Nguyễn Tri Phương, phòng tuyến Đà Nẵng được giữ vững, quân Pháp không thể mở rộng thêm vùng chiếm đóng và sa lầy ở Đà Nẵng suốt 18 tháng. Trận Đà Nẵng (1858-1860) là một trận chiến có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử nước nhà. Đây là trận chiến đầu tiên quân đội của nước ta đối mặt với một đội quân viễn chinh được trang bị hiện đại, với những thành tựu lớn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất tại châu Âu. Theo quan điểm của nhiều nhà sử học, trận đánh này mở ra thời kỳ cận hiện đại trong lịch sử Việt Nam và thành Điện Hải là một chứng nhân quan trọng còn lại của trận chiến này.



