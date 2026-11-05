Bên trong Trung tâm điện lực Quảng Trạch, lớn bậc nhất miền Trung

Là công trình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Trung tâm điện lực Quảng Trạch được quy hoạch gồm hệ thống hạ tầng dùng chung và 3 nhà máy điện, với tổng công suất khoảng 4.500 MW. Đây là một trong những trung tâm nguồn điện lớn tại miền Trung, góp phần bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Một góc Trung tâm điện lực Quảng Trạch

ẢNH: THANH LỘC

Một trong những công trình quan trọng đã hoàn thành là dự án cơ sở hạ tầng dùng chung, gồm hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cảng nhập than và đê chắn sóng.

Cảng nhập than có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn, đã được công bố mở cảng trong tháng 10.2026, phục vụ hoạt động của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 ẢNH: THANH LỘC

Tại công trường Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, hai tổ máy với tổng công suất 1.403 MW đã hòa đồng bộ vào hệ thống điện quốc gia và đang trong giai đoạn chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị. Đến nay, nhà máy đã phát lên lưới điện quốc gia hơn 703 triệu kWh, dự kiến vận hành thương mại trong năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 42.022 tỉ đồng.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 ẢNH: THANH LỘC

Những khối nhà và cột khói tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 với công suất 1.612,8 MW, tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỉ đồng, đã khởi công ngày 20.10.2026. Dự án sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG); dự kiến đưa 2 tổ máy vào vận hành thương mại lần lượt trong năm 2030.

Phối cảnh Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 ẢNH: T.L

Tiếp nối lộ trình phát triển, Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 3 có công suất dự kiến khoảng 1.500 MW đang được EVN tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC, dự kiến vận hành thương mại vào quý 1/2031. EVN cũng đang phối hợp với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất bổ sung Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 4 vào quy hoạch, hướng tới nâng tổng công suất toàn trung tâm lên hơn 6.000 MW.

Bên trong phòng điều hành Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ông Đào Ngọc Long, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2, khi 3 nhà máy Quảng Trạch 1, 2 và 3 đi vào hoạt động, tổng sản lượng điện có thể đạt khoảng 29,4 tỉ kWh mỗi năm. Sự kết hợp giữa nhiệt điện than và các nhà máy điện khí LNG không chỉ bổ sung nguồn điện quy mô lớn mà còn góp phần nâng cao khả năng điều chỉnh công suất, hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống.

Nhiều nhân viên trẻ, trình độ cao, có cả người nước ngoài đang tham gia vận hành Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đối với vấn đề tro, xỉ phát sinh từ Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, ông Long cho biết nhà máy sử dụng công nghệ than phun siêu tới hạn và nguồn than nhập khẩu nên lượng tro, xỉ thải ra thấp hơn đáng kể so với các nhà máy nhiệt điện than truyền thống. Dự kiến, mỗi năm nhà máy phát sinh khoảng 200.000 tấn tro, xỉ. Lượng chất thải này được kiểm soát, đồng thời EVN tổ chức đấu thầu lựa chọn các đơn vị thu gom, tiêu thụ để làm vật liệu xây dựng.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án điện 2, nhu cầu sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng hiện khá lớn, các đơn vị tham gia đấu thầu đều có nhu cầu tiếp nhận. Nhà máy cũng đã xây dựng bãi lưu chứa để dự phòng trường hợp tro, xỉ chưa được tiêu thụ hết hoặc tiêu thụ chậm, bảo đảm việc lưu giữ không gây ảnh hưởng đến môi trường

ẢNH: THANH LỘC

Bên cạnh vai trò bảo đảm an ninh năng lượng, các dự án còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong giai đoạn xây dựng. Khi đi vào vận hành, riêng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 dự kiến có khoảng 500 lao động, với định hướng ưu tiên tuyển dụng nhân lực địa phương.

Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, dự án đã ghi nhận hơn 26 triệu giờ công lao động an toàn, không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Đây cũng là một trong những yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành các công trình tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch.