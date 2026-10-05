Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm

Quá trình khám xét, PC03 Công an TP.Hà Nội đã thu giữ nhiều tang vật và 1,2 triệu sản phẩm viên C sủi các loại tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Kết quả phân tích cho thấy chất bảo quản Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18 - 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 - 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Công an TP.Hà Nội đề nghị ai từng mua, sử dụng các sản phẩm C sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ - RAU MÁ, ACTISO PRO do Công ty Vintechpharm cung cấp, khẩn trương liên hệ cho điều tra viên Mã Đại Dương theo số điện thoại 0949926926 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
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