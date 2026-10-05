Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm

Kết quả phân tích cho thấy chất bảo quản Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18 - 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 - 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm