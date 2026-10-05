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    Thời sự

    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm

    Trần Cường
    Trần Cường
    Quá trình khám xét Công ty Vintechpharm, cảnh sát thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên C sủi các loại. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất bảo quản trong các sản phẩm này vượt ngưỡng cho phép từ 20 - 33 lần.
    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 1.

    Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung (C sủi) có dấu hiệu giả mạo

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 2.

    Đến nay, cảnh sát đã khởi tố 4 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, trong đó có ông Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (áo kẻ xanh)

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 3.
    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 4.
    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 5.

    Quá trình khám xét, PC03 Công an TP.Hà Nội đã thu giữ nhiều tang vật và 1,2 triệu sản phẩm viên C sủi các loại tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 6.
    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 7.
    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 8.

    Kết quả phân tích cho thấy chất bảo quản Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18 - 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 - 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 9.

    Qua điều tra, cảnh sát xác định chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 - 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 10.
    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 11.
    Bên trong xưởng sản xuất hàng triệu viên C sủi giả của Vintechpharm- Ảnh 12.

    Công an TP.Hà Nội đề nghị ai từng mua, sử dụng các sản phẩm C sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ - RAU MÁ, ACTISO PRO do Công ty Vintechpharm cung cấp, khẩn trương liên hệ cho điều tra viên Mã Đại Dương theo số điện thoại 0949926926 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

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