Bệnh dại lây từ mèo

K HÔNG CÓ THUỐC ĐẶC TRỊ

Bệnh dại lây từ nước bọt của động vật bị dại thông qua vết thương hở do cắn, cào, liếm vết thương. Theo Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ngay khi vào cơ thể, vi rút dại xâm nhập vào các dây thần kinh ngoại biên, chạy dọc theo các dây thần kinh đến tủy sống và não bộ. Khi vi rút đến não bộ, người bệnh mới thật sự có những dấu hiệu lâm sàng rõ ràng.

Để phòng bệnh dại, cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, vật nuôi theo đúng lịch ẢNH: PHƯƠNG AN

Thời gian ủ bệnh dại có thể dưới 1 tuần hoặc trên 1 năm, phụ thuộc vào số lượng vi rút xâm nhập vào cơ thể, mức nặng nhẹ của vết thương, khoảng cách từ vết thương đến hệ thần kinh trung ương… Vết thương càng ở gần hệ thần kinh trung ương như: mặt, cổ, đầu, ngón tay, cơ quan sinh dục ngoài… thì thời gian ủ bệnh càng ngắn.

Nguy hiểm hơn, vi rút dại không có thuốc đặc trị, nguy cơ tử vong gần như 100% nếu không được tiêm vắc xin kịp thời sau phơi nhiễm. Nói cách khác, chỉ có thể phòng ngừa trước và gần như không thể cứu chữa nếu để bệnh phát triển.

T UYỆT ĐỐI KHÔNG CHỦ QUAN

TS-BS Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, lưu ý: Mỗi người tuyệt đối không chủ quan với bất kỳ vết cắn hay cào nào từ chó, mèo, kể cả vật nuôi trong nhà. Rửa sạch vết thương ngay lập tức bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút và đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại. Không nên chờ đợi triệu chứng mới đi khám, bởi khi xuất hiện triệu chứng, hầu như không thể cứu chữa.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, bệnh dại có thể phòng ngừa hoàn toàn nếu người bị cào, cắn được xử trí đúng cách và tiêm vắc xin đầy đủ, kịp thời. Ngay cả với những vết cào nhỏ, không chảy máu, nguy cơ vẫn tồn tại nếu vật nuôi nhiễm vi rút dại.

Với trẻ bị chó, mèo, động vật cắn, cào, các gia đình cần chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn về tiêm phòng, không chủ quan là thú cưng, vật nuôi, hoặc cho rằng vi rút dại chỉ lây từ chó cắn; không nên chỉ tự xử lý tại nhà hoặc tham khảo các nguồn không chính thống để xử trí hoặc chữa bệnh dại.

Bên cạnh đó, để phòng bệnh dại lây sang người, cần tiêm phòng dại đầy đủ cho chó, mèo, vật nuôi theo đúng lịch của bác sĩ thú y.

Chuyên gia về vắc xin và tiêm chủng của Viện Y học nhiệt đới khuyến cáo: Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Và với bệnh dại, tiêm vắc xin là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống.

Mới đây, bé trai 11 tuổi ở Lào Cai tử vong sau khi bị mèo cào. Theo chia sẻ từ gia đình, bé bị mèo của nhà nuôi cào trầy xước ngoài da và liếm vào. Sau đó, không có biểu hiện bất thường, gia đình không đưa bé đi tiêm phòng. Chỉ đến khi bé có biểu hiện sốt, sợ nước, khó thở, co giật… mới đưa đến bệnh viện thì không qua khỏi sau hơn 1 giờ cấp cứu. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhiễm vi rút bệnh dại.