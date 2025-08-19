Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh dại lây từ mèo

Nam Sơn
Nam Sơn
19/08/2025 08:09 GMT+7

Mọi người thường quen nhắc đến chó dại mà quên rằng mèo cũng có thể là nguồn mang vi rút lây truyền bệnh sang người. Trong thiên nhiên, ngoài chó, mèo thì chồn, dơi, gấu, khỉ, cáo và các động vật có vú khác cũng là nguồn nguy cơ.

KHÔNG CÓ THUỐC ĐẶC TRỊ

Bệnh dại lây từ nước bọt của động vật bị dại thông qua vết thương hở do cắn, cào, liếm vết thương. Theo Viện Y học nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ngay khi vào cơ thể, vi rút dại xâm nhập vào các dây thần kinh ngoại biên, chạy dọc theo các dây thần kinh đến tủy sống và não bộ. Khi vi rút đến não bộ, người bệnh mới thật sự có những dấu hiệu lâm sàng rõ ràng.

Bệnh dại lây từ mèo - Ảnh 1.

Để phòng bệnh dại, cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, vật nuôi theo đúng lịch

ẢNH: PHƯƠNG AN

Thời gian ủ bệnh dại có thể dưới 1 tuần hoặc trên 1 năm, phụ thuộc vào số lượng vi rút xâm nhập vào cơ thể, mức nặng nhẹ của vết thương, khoảng cách từ vết thương đến hệ thần kinh trung ương… Vết thương càng ở gần hệ thần kinh trung ương như: mặt, cổ, đầu, ngón tay, cơ quan sinh dục ngoài… thì thời gian ủ bệnh càng ngắn.

Nguy hiểm hơn, vi rút dại không có thuốc đặc trị, nguy cơ tử vong gần như 100% nếu không được tiêm vắc xin kịp thời sau phơi nhiễm. Nói cách khác, chỉ có thể phòng ngừa trước và gần như không thể cứu chữa nếu để bệnh phát triển.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỦ QUAN

TS-BS Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, lưu ý: Mỗi người tuyệt đối không chủ quan với bất kỳ vết cắn hay cào nào từ chó, mèo, kể cả vật nuôi trong nhà. Rửa sạch vết thương ngay lập tức bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút và đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng dại. Không nên chờ đợi triệu chứng mới đi khám, bởi khi xuất hiện triệu chứng, hầu như không thể cứu chữa.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, bệnh dại có thể phòng ngừa hoàn toàn nếu người bị cào, cắn được xử trí đúng cách và tiêm vắc xin đầy đủ, kịp thời. Ngay cả với những vết cào nhỏ, không chảy máu, nguy cơ vẫn tồn tại nếu vật nuôi nhiễm vi rút dại.

Với trẻ bị chó, mèo, động vật cắn, cào, các gia đình cần chủ động đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn về tiêm phòng, không chủ quan là thú cưng, vật nuôi, hoặc cho rằng vi rút dại chỉ lây từ chó cắn; không nên chỉ tự xử lý tại nhà hoặc tham khảo các nguồn không chính thống để xử trí hoặc chữa bệnh dại.

Bên cạnh đó, để phòng bệnh dại lây sang người, cần tiêm phòng dại đầy đủ cho chó, mèo, vật nuôi theo đúng lịch của bác sĩ thú y.

Chuyên gia về vắc xin và tiêm chủng của Viện Y học nhiệt đới khuyến cáo: Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Và với bệnh dại, tiêm vắc xin là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống.

Mới đây, bé trai 11 tuổi ở Lào Cai tử vong sau khi bị mèo cào. Theo chia sẻ từ gia đình, bé bị mèo của nhà nuôi cào trầy xước ngoài da và liếm vào. Sau đó, không có biểu hiện bất thường, gia đình không đưa bé đi tiêm phòng. Chỉ đến khi bé có biểu hiện sốt, sợ nước, khó thở, co giật… mới đưa đến bệnh viện thì không qua khỏi sau hơn 1 giờ cấp cứu. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhiễm vi rút bệnh dại. 

Tin liên quan

Người phụ nữ tử vong nghi do bệnh dại vì bị mèo cắn 2 năm trước

Người phụ nữ tử vong nghi do bệnh dại vì bị mèo cắn 2 năm trước

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tử vong nghi do phát bệnh dại. Qua xác minh, người này bị mèo cắn 2 năm trước nhưng không tiêm vắc xin phòng dại.

Mắc bệnh dại do bị chó nhà cắn

Chó mắc bệnh dại thả rông cắn liên tiếp 5 người ở Đà Nẵng

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh dại vi rút dại chó mèo tiêm chủng Bệnh viện bạch mai vắc xin vi rút tiêm vắc xin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận