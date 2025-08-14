Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bệnh dại tăng, tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang trên đường phố
Video Thế giới

Bệnh dại tăng, tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang trên đường phố

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
14/08/2025 11:29 GMT+7

Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cho chính quyền thủ đô New Delhi và các vùng ngoại ô di dời tất cả chó hoang đến các trại cứu hộ trong vòng tám tuần, sau khi truyền thông đưa tin về sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh dại, đặc biệt là ở trẻ em.

Bệnh dại tăng, tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang trên đường phố

Bệnh dại tăng, tòa án Ấn Độ ra lệnh dẹp chó hoang trên đường phố

Ngày 11.8, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cho thủ đô New Delhi và các vùng ngoại ô phải di dời tất cả chó hoang đến các trại cứu hộ.

Quyết định này được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin về việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh dại, đặc biệt là ở trẻ em. Chỉ riêng trong tháng 1, trên toàn Ấn Độ đã có gần 430.000 trường hợp chó cắn.

Theo truyền thông địa phương, Ấn Độ có 52,5 triệu con chó hoang, trong đó New Delhi là nơi sinh sống của khoảng 1 triệu chó hoang. Không thể xác minh độc lập con số này.

Thị trưởng New Delhi Raja Iqbal Singh cho biết thành phố sẽ thực hiện lệnh của Tòa án Tối cao và cố gắng dẹp chó hoang ra khỏi đường phố trong sáu tuần tới.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số người.

Tòa án tối cao Ấn Độ chỉ đạo New Delhi nhốt chó hoang vào trại cứu hộ - Ảnh 1.

Các bác sĩ thú y điều trị cho những chú chó hoang bị thương tại Friendicoes SECA, một tổ chức phi chính phủ về phúc lợi động vật địa phương ở New Delhi (Ấn Độ), ngày 12.8.2025

ẢNH: REUTERS

Nhà hoạt động vì quyền động vật, Gauri Maulekhi, đã gọi phán quyết của Thẩm phán J.B. Pardiwala là “thiếu cẩn trọng”. Bà nói: “Ông ấy chỉ yêu cầu chính phủ nhanh chóng thành lập các trại tạm trú này mà chẳng cho phép bất kỳ hoạt động đào tạo nhân sự nào như tham vấn. Ông ấy nói rằng không cần đào tạo, mà cứ gom chó lại là được”.

Anh Shaurya Agrawal, Cộng tác viên của tổ chức PETA (những người bảo vệ quyền lợi của động vật) Ấn Độ, cho biết việc thu gom số chó này sẽ gây ra hỗn loạn: “Việc di dời chó là vô nhân đạo, bản thân nó đã là một hành vi tàn ác, và điều kiện sống trong các trại cứu hộ sẽ rất tồi tệ”.

Theo trang web Live Law, phán quyết tòa án tuyên bố rằng “trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không nên trở thành nạn nhân của bệnh dại bằng bất cứ giá nào” và “không có chỗ cho cảm xúc”. Trong khi đó các nhóm bảo vệ động vật chỉ ra tình trạng thiếu trại cứu hộ động vật, và kêu gọi tiêm phòng và triệt sản chó hàng loạt.

Một công ty quảng cáo ở Thái Lan đã phát triển một 'chiếc áo thông minh' có khả năng biến chó hoang trở thành 'người bảo vệ' tuần tra trên đường phố Bangkok.

Bệnh chikungunya là gì, có đáng lo ngại không?

Xem thêm bình luận