Bệnh hô hấp tăng cao tại Mỹ, bệnh viện công New York bắt buộc đeo khẩu trang

Theo ABC News, quy định đeo khẩu trang được áp dụng tại 11 bệnh viện, 30 trung tâm y tế và 5 cơ sở chăm sóc dài hạn do cơ quan quản lý NYC Health + Hospitals điều hành giữa lúc bệnh hô hấp đang lây lan trên cả nước.



Một người đeo khẩu trang tại khu Hạ Manhattan ở New York ngày 2.1 SHUTTERSTOCK

Ủy viên y tế thành phố New York Ashwin Vasan ngày 3.1 cho hay việc đeo khẩu trang sẽ chỉ được yêu cầu ở những khu vực có bệnh nhân đang được điều trị.

Ông Vasan đánh giá các bệnh viện đã xử lý tốt đợt gia tăng số lượng bệnh nhân gần đây và hiện không có bệnh viện nào bị quá tải, đồng thời cho rằng quy định này sẽ giúp bảo vệ nhân viên khỏi bị bệnh hô hấp.

Dữ liệu từ Phòng Y tế và Vệ sinh tâm thần thành phố New York cho thấy số ca nhập viện do Covid-19 trung bình trong 7 ngày đã giảm từ 106 ca xuống còn 50 ca vào cuối tháng 12.2023, mặc dù điều này có thể là do việc báo cáo bị chậm trễ trong những ngày nghỉ lễ.

Trong khi đó, số ca nhập viện vì cúm hàng tuần trong thành phố đã tăng đều đặn kể từ đầu tháng 10.2023. Theo Sở Y tế bang New York, trong tuần kết thúc vào ngày 23.12.2023, số ca nhập viện đã tăng từ 653 lên 696.

Quy định mới tại New York được ban hành khi các bệnh viện ở ít nhất 6 tiểu bang gồm California, Illinois, Massachusetts, Bắc Carolina, Washington và Wisconsin đã áp dụng các hướng dẫn về đeo khẩu trang, theo số liệu của ABC News.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 23.12.2023, đã có 29.059 ca nhập viện mới hàng tuần do Covid-19 trên khắp cả nước, đánh dấu tuần tăng thứ bảy liên tiếp và là con số cao nhất được báo cáo kể từ cuối tháng 1.2023.

Ngoài ra, có 14.732 ca nhập viện mới trên toàn quốc liên quan bệnh cúm trong cùng giai đoạn so với 9.930 ca của tuần trước đó, dữ liệu của CDC cho thấy.

Hội chứng phổi trắng đang lây lan nhiều nơi là gì?

Các bệnh hô hấp khác cũng đang gia tăng. Tại hạt Suffolk của New York, các trường hợp mắc bệnh ho gà ngày càng tăng cao.

Vào năm 2023, có 108 trường hợp mắc bệnh ho gà được báo cáo hoặc nghi ngờ mắc ở hạt Suffolk với 100 trường hợp được báo cáo kể từ ngày 28.11, theo người phát ngôn của Cơ quan Y tế Suffolk.

Các quan chức cho biết cho đến nay chưa có trường hợp bệnh ho gà nào nhập viện và đợt bùng phát này chủ yếu xảy ra ở trẻ em đã được tiêm phòng và cha mẹ.