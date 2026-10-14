Bệnh nhân không phải xếp hàng thanh toán viện phí, quét mã QR ngay tại bàn bác sĩ

Sáng 14.10, phát biểu tại hội thảo "Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số" thuộc chuỗi sự kiện Ngày thanh toán số Việt Nam 2026, do Báo Tiền phong tổ chức, PGS-TS, BS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trước đây, người dân đến bệnh viện phải xếp hàng ở nhiều khâu, từ khám chữa bệnh đến thanh toán viện phí, mua thuốc...

Giờ đây, với ứng dụng Bạch Mai Care của bệnh viện, người bệnh có thể đặt lịch trên ứng dụng, lựa chọn chuyên gia, chuyên khoa, ngày và giờ khám phù hợp. Khi đến bệnh viện theo lịch, bệnh viện cam kết trong khoảng 15 - 20 phút sau người bệnh có thể bắt đầu được khám.

PGS-TS, BS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ tại hội thảo ẢNH: BTC

Trong quá trình khám, các chỉ định như xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu... được cập nhật trên ứng dụng để người bệnh biết mình cần thực hiện những bước gì tiếp theo. Khi người bệnh phải thanh toán thì ngay trong phòng khám, tại bàn bác sĩ đã có màn hình sinh ra mã QR động để bệnh nhân thanh toán chính xác số tiền cần thanh toán. Nếu bệnh nhân có bảo hiểm thì những nội dung bảo hiểm chi trả sẽ được tách riêng.

"Toàn bộ hàng dài xếp hàng trước đây để thanh toán đã không còn", ông Giáp cho biết.

Cạnh đó, kết quả ngay sau khi bác sĩ ký số cũng sẽ được đồng bộ với ứng dụng Bạch Mai Care theo thời gian thực. Bệnh nhân biết được kết quả siêu âm, xét nghiệm máu như thế nào. "Người bệnh có trải nghiệm ngồi chờ uống nước, uống cà phê để chờ đến lượt và chờ kết quả xét nghiệm rồi quay trở lại khám bác sĩ, không phải nhấp nhổm xem đã đến lượt chưa", ông Giáp cho biết thêm.

Đơn thuốc cũng được liên thông với nhà thuốc, hiển thị giá từng loại thuốc ngay trên ứng dụng. Người bệnh có thể thanh toán ngay tại phòng khám hoặc qua ki ốt tự động quét mã QR và thanh toán luôn, sau đó xuống nhà thuốc nhận thuốc.

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, chia sẻ tại hội thảo ẢNH: BTC

Ông Giáp tính toán, Bệnh viện Bạch Mai hiện phục vụ khoảng 10.000 người bệnh ngoại trú mỗi ngày. "Nếu mỗi người tiết kiệm được 10 - 12 phút, tức là chúng ta tiết kiệm được 2.000 giờ cho các y bác sĩ, cán bộ thu ngân và thời gian chờ đợi của bệnh nhân", ông Giáp nói.

Thanh toán số phải tiện, lợi và an toàn

Chia sẻ tại hội thảo, Tổng biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng bày tỏ ấn tượng với sự thay đổi trong trải nghiệm khám chữa bệnh và thanh toán viện phí tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo ông Sưởng, để thanh toán số phát triển rộng rãi, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một tổ chức hay một ngân hàng.

Do đó, việc tổ chức hội thảo nhằm tạo ra một điểm kết nối để các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện thách thức, tìm kiếm giải pháp và lan tỏa những mô hình hiệu quả.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, bên lề hội thảo, ông đã kể với ông Vũ Văn Giáp trải nghiệm của chính ông vào năm 2019 khi có người nhà nằm điều trị tại đây.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo ẢNH: BTC

"Tôi có nói đùa là thời điểm đó người nhà của tôi thanh toán tiền viện phí xong thì quay trở lại viện luôn. Quy trình thanh toán lúc đó là: trả phòng, trả đồ, ra khỏi phòng và không được ra khỏi bệnh viện nếu không có tờ thanh toán. Trong khi quá trình thanh toán mất khoảng 1 tiếng rưỡi và làm vào buổi trưa nắng nên người bệnh ra khỏi phòng bệnh thì muốn quay trở lại ngay vì cơ thể rất yếu", ông Dũng chia sẻ.

"Rất mừng vì hôm nay trải nghiệm đó sẽ không còn nữa. Đấy là thời điểm năm 2019, còn ngày hôm nay chúng ta thấy một sự thay đổi tuyệt vời: khoa nào cũng có thể thanh toán được và tất cả các khâu được tích hợp trong một nền tảng thống nhất của bệnh viện", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, đây là thành quả của chuyển đổi số và người thụ hưởng chính là người bệnh, bệnh viện và các doanh nghiệp liên quan. "Thanh toán đã đi trước một bước trong nhiều năm qua và hiện nay khá phát triển", Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị, sau khi ngành ngân hàng làm thanh toán khá thuận tiện, vấn đề tiếp theo là các ngành cùng kết nối, tích hợp một hệ sinh thái sử dụng các dịch vụ ngân hàng.

Cạnh đó, cùng với hệ sinh thái trong nước là kết nối hệ sinh thái xuyên biên giới. Ông phân tích, năm nay Việt Nam có khoảng 25 triệu du khách. Nếu chỉ 50% số du khách sử dụng dịch vụ thanh toán sẽ mang lại trải nghiệm vô cùng tốt cho khách du lịch. Đồng thời, dòng tiền của người bán hàng, người mua hàng được quản lý một cách minh bạch, ngành thuế và ngành du lịch rất thuận lợi.

Do đó, ông Dũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý mở đường cho thanh toán số. Với các đơn vị liên quan phải quan tâm 3 yếu tố gồm tiện, lợi và an toàn.