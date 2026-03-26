Bệnh nhân ung thư: Hành trình được lắng nghe, thấu hiểu và tiếp thêm hy vọng

Những ngày tết không trọn vẹn vì cơn đau kéo dài

Trước đó không lâu, trong những ngày tết - khi nhà nhà quây quần, sum họp - chú Hồ Minh Yến lại phải một mình chống chọi với những cơn đau kéo dài, đến mức không thể chợp mắt. Cơn đau dồn dập, dai dẳng khiến chú gần như kiệt sức.

Chú Yến trong những ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn Ảnh: BVCC

Những cơn đau ấy bắt nguồn từ khối u ác tính vùng sau phúc mạc - một bệnh lý hiếm gặp, có xu hướng tái phát nhiều lần. Trước đó, chú đã từng phẫu thuật vào các năm 2012, 2020 và đến năm 2024 bệnh tiếp tục tái phát, khiến việc điều trị ngày càng phức tạp.

Có những lúc, giữa đêm khuya, chú buột miệng nói trong tuyệt vọng: "Chắc chú phải ra đi cùng với bệnh này rồi, đau không sống nổi…".

Thể trạng suy kiệt, tinh thần bào mòn

Theo bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, khối u của chú Yến phát triển lớn, xâm lấn vào ruột non, buộc ê kíp phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột bị ảnh hưởng và nối lại đường tiêu hóa. Đây là ca can thiệp khó, đòi hỏi bác sĩ phải theo dõi chặt chẽ sau mổ.

Không chỉ chịu đau đớn kéo dài, người bệnh còn rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein, kèm theo rối loạn dung nạp và nguy cơ suy thận cấp trong quá trình điều trị.

Chỉ trong nửa tháng, chú sụt 10 kg, từ 52 kg xuống còn 42 kg. Khi thể trạng ngày một suy kiệt, mỗi lần bước vào phòng mổ lại trở thành một thử thách lớn hơn.

Bốn lần phẫu thuật là 4 lần chú phải tự trấn an mình cố gắng thêm một lần nữa, nhưng phía sau sự kiên cường ấy là những khoảnh khắc mệt mỏi, thậm chí muốn buông xuôi. Chú Yến chia sẻ: "Nhiều lúc đau quá, chú chỉ nghĩ thôi chắc mình chịu không nổi nữa…".

Sau điều trị, bệnh nhân Yến (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên y tế và bạn chung phòng bệnh Ảnh: BVCC

Khi người bệnh được lắng nghe và đồng hành

Trong suốt quá trình điều trị, điều giúp chú Yến không gục ngã không chỉ là các can thiệp y khoa, mà còn là sự hỗ trợ về tinh thần - một phần quan trọng trong công tác chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Các hoạt động như tư vấn, giải thích bệnh lý, trấn an tâm lý hay đồng hành trong suốt quá trình điều trị được triển khai thường xuyên, góp phần giúp người bệnh ổn định tinh thần và hợp tác điều trị tốt hơn.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho chú Yến cho biết: "Với những trường hợp bệnh kéo dài và tái phát nhiều lần, chúng tôi rất chú trọng việc ổn định tinh thần cho người bệnh. Bên cạnh điều trị, chúng tôi luôn cố gắng giải thích rõ ràng, đồng hành để người bệnh yên tâm hơn trong suốt quá trình điều trị".

Trong thực tế điều trị nội trú, nhiều hoạt động mang tính công tác xã hội được thực hiện trực tiếp bởi đội ngũ điều dưỡng - những người theo sát và gần gũi với người bệnh mỗi ngày. Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tổng hợp chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ chăm sóc về chuyên môn, mà còn thường xuyên trò chuyện, lắng nghe để hiểu tâm lý người bệnh. Đôi khi, chỉ cần người bệnh được chia sẻ, được thấu hiểu, họ đã có thêm động lực để tiếp tục điều trị".

Những cuộc trò chuyện tại phòng bệnh, những lần hỏi thăm đúng lúc hay sự hiện diện kịp thời đã góp phần giúp chú Yến dần ổn định tâm lý, từng bước lấy lại niềm tin trong hành trình điều trị.

Chú Yến viết thư cảm ơn đội ngũ y tế sau quá trình điều trị Ảnh: BVCC





Sự hiện diện thầm lặng giữa đêm

Không chỉ trong giờ thăm khám, sự đồng hành còn hiện diện trong những khoảnh khắc rất đời thường - đặc biệt là vào ban đêm, khi cơn đau thường trở nên dữ dội hơn. Chú Yến kể: "Đêm nào đau quá, chú bấm chuông là mấy bạn điều dưỡng có mặt liền. Làm nhẹ nhàng, hỏi han kỹ, nên chú thấy yên tâm lắm. Ở đây ai cũng quan tâm người bệnh kỹ lưỡng."

Một điều dưỡng của khoa chia sẻ thêm: "Với người bệnh sau phẫu thuật, đặc biệt là những ca đau nhiều, tụi mình luôn cố gắng có mặt kịp thời khi người bệnh cần. Không chỉ chăm sóc chuyên môn, tụi mình cũng cố gắng trò chuyện, trấn an để người bệnh đỡ lo lắng".

Những hành động giản dị ấy - từ việc có mặt đúng lúc đến những lời hỏi han nhẹ nhàng đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp người bệnh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

"Chú như được sống lại thêm một lần nữa"

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của chú Yến dần hồi phục. Từ những ngày gần như kiệt quệ, chú đã có thể ngồi dậy, trò chuyện và mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, chú xúc động nói: "Chú vào đây như được sống lại thêm một lần nữa".

Đó không chỉ là sự cải thiện về thể trạng, mà còn là sự trở lại của niềm tin - niềm tin rằng mình vẫn còn cơ hội để tiếp tục sống và gắn bó với gia đình, và khoảnh khắc xuất viện không chỉ là dấu mốc kết thúc một đợt điều trị, mà còn là sự khởi đầu cho một hành trình mới.

Công tác tư vấn, hỗ trợ người bệnh được thực hiện thường xuyên tại bệnh viện Ảnh: BVCC







Điểm tựa thầm lặng trong hành trình điều trị

Câu chuyện của chú Hồ Minh Yến là một trong nhiều hành trình đang diễn ra mỗi ngày tại bệnh viện.

Từ thực tế này có thể thấy, với những bệnh lý phức tạp, kéo dài và tái phát nhiều lần như u ác tính vùng sau phúc mạc, việc chăm sóc toàn diện - bao gồm cả hỗ trợ tâm lý - đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả điều trị.

Với phương châm "Tất cả vì người bệnh", bệnh viện không chỉ chú trọng hiệu quả điều trị mà còn quan tâm đến trải nghiệm và tinh thần của người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Nhân Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25.3, những đóng góp thầm lặng ấy một lần nữa cho thấy: bên cạnh điều trị, việc được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành chính là điểm tựa giúp người bệnh vững tin hơn trên hành trình hồi phục.