Bệnh thận có di truyền không? Chuyên gia chỉ rõ ai có nguy cơ cao

Tiền sử gia đình là yếu tố cần được theo dõi để phát hiện sớm và bảo vệ chức năng thận, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Bệnh thận có phải bệnh di truyền?

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, người có cha mẹ hoặc anh chị em ruột mắc bệnh thận sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Tuy nhiên, di truyền không phải là yếu tố duy nhất. Lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe đúng cách vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận

Yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh thận Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Ông Arpit Srivastava, bác sĩ chuyên khoa thận, Bệnh viện Regency (Ấn Độ), cho biết không phải mọi bệnh thận đều di truyền trực tiếp từ cha mẹ sang con. Chỉ một số bệnh có cơ chế di truyền rõ ràng.

Theo ông Arpit Srivastava bệnh thận đa nang di truyền trội là ví dụ điển hình của bệnh thận có tính di truyền. Nếu cha hoặc mẹ mang gien gây bệnh, mỗi người con có khoảng 50% khả năng thừa hưởng gien này và có nguy cơ phát triển bệnh.

Phần lớn bệnh thận hình thành do sự kết hợp giữa yếu tố di truyền với các bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp hoặc béo phì. Vì vậy, tiền sử gia đình chỉ làm tăng nguy cơ chứ không quyết định chắc chắn sẽ mắc bệnh.

Bệnh thận thường xuất hiện ở độ tuổi nào

Theo ông Srivastava, bệnh thận có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Bệnh thận mạn thường được phát hiện ở độ tuổi 40 - 50 sau thời gian dài kiểm soát kém tiểu đường hoặc tăng huyết áp.

Đối với các bệnh thận di truyền, dấu hiệu có thể xuất hiện sớm hơn. Nang thận có thể hình thành từ khi mới sinh nhưng triệu chứng thường bộc lộ khi người bệnh bước sang tuổi 20 hoặc 30.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, chức năng thận giảm dần theo tuổi là hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, người lớn tuổi dễ tổn thương thận hơn khi mắc các bệnh mạn tính.

Người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn

Người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn trẻ em. Nguyên nhân là chức năng thận suy giảm theo tuổi và tỷ lệ mắc tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch cũng cao hơn.

Trẻ em vẫn có thể mắc bệnh thận nhưng nguyên nhân chủ yếu là dị tật bẩm sinh hoặc bệnh di truyền.

Cách giảm nguy cơ mắc bệnh thận

Ông Srivastava khuyến cáo cần kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp, uống đủ nước, hạn chế dùng thuốc giảm đau chứa NSAID, giảm ăn mặn và kiểm tra chức năng thận định kỳ nếu gia đình có tiền sử mắc bệnh thận hoặc bệnh rối loạn chuyển hóa.

Theo ông Srivastava, phương pháp điều trị bệnh thận phụ thuộc vào nguyên nhân và giai đoạn bệnh. Giai đoạn sớm thường điều trị bằng thuốc, điều chỉnh chế độ ăn và kiểm soát tốt tiểu đường, tăng huyết áp.

Khi bệnh tiến triển nặng, người bệnh có thể cần lọc máu, lọc màng bụng hoặc ghép thận.