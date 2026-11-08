Bệnh tim mạch gia tăng cùng già hóa dân số

Việt Nam được dự báo có xấp xỉ 18 triệu người từ 60 tuổi vào năm 2030. Già hóa dân số khiến nhu cầu điều trị bệnh lý về tim ngày càng lớn, bởi nguy cơ bệnh gia tăng theo tuổi tác.

Các nghiên cứu quốc tế ghi nhận bệnh van tim vừa hoặc nặng ở 13,3% người từ 75 tuổi; ước tính 3,4% người trên 75 tuổi có hẹp van động mạch chủ nặng; 2,3% người từ 65 tuổi có hở van hai lá vừa hoặc nặng.

Những số liệu này thuộc các quần thể nghiên cứu quốc tế, chưa có số liệu chính thức tại Việt Nam, nhưng cho thấy nhu cầu được điều trị về bệnh tim cấu trúc ở người cao tuổi.

Việt Nam chú trọng đào tạo nhân lực triển khai các kỹ thuật ít xâm lấn trong điều trị bệnh tim cấu trúc

ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo Hội Tim mạch Việt Nam, bệnh tim cấu trúc là bất thường ở van, vách ngăn hoặc các cấu trúc khác của tim, do bẩm sinh hay mắc phải, mà già hóa dân số là yếu tố gia tăng. Trong đó, van hẹp khiến máu khó đi qua; van hở khiến máu trào ngược, lâu ngày có thể dẫn đến suy tim.

Khoảng cách chất lượng nhân lực

Việt Nam hiện có trên 140 trung tâm tim mạch can thiệp với khoảng 70.000 ca can thiệp động mạch vành mỗi năm.

Trong lĩnh vực tim cấu trúc, khoảng 20 trung tâm thực hiện thay van động mạch chủ qua ống thông, với khoảng 250 ca mỗi năm và số lượng đang tăng nhanh. Một số trung tâm triển khai sửa van hai lá qua ống thông. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn để sửa hoặc thay những cấu trúc tổn thương mà không cần phẫu thuật tim mở, chỉ định cho những người bệnh phù hợp.

Cùng với chi phí thiết bị, vật tư và khả năng chi trả, những thách thức trong tiếp cận điều trị còn gồm phát hiện bệnh muộn, năng lực chuyên môn chưa đồng đều giữa các cơ sở.

Với mong muốn rút ngắn khoảng cách về chất lượng nhân lực, GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết hội tiếp tục triển khai mô hình đào tạo "cầm tay chỉ việc" giúp học viên rèn thao tác, chuyển kiến thức thành năng lực thực hành tại các trung tâm can thiệp tim mạch.

Đặc biệt, phải đào tạo đồng bộ, có sự tham gia của điều dưỡng và kỹ thuật viên, bởi chất lượng can thiệp là kết quả của cả ê kíp (chuẩn bị người bệnh, dụng cụ và hỗ trợ thủ thuật đến chăm sóc, theo dõi sau can thiệp).

Tổ chức Y tế thế giới ước tính, tại Việt Nam (năm 2023), bệnh tim mạch chiếm khoảng 31% các ca tử vong (khoảng 200.000 người).

Già hóa dân số cùng tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá và ít vận động đặt ra nhu cầu cấp thiết về dự phòng, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch.