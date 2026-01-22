Dân số Việt Nam 102,3 triệu người, đứng thứ 16 thế giới

Dự báo dân số giảm nếu mức sinh tiếp tục giảm

Tổng tỷ suất sinh của Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) đã đạt từ 2006 và duy trì mức sinh này đến 2021, giúp chuyển dịch cơ cấu dân số tích cực, Việt Nam vào thời kỳ dân số vàng từ 2007. Dân số Việt Nam năm 2025 là 102,3 triệu người, hiện đứng thứ 3 Đông Nam Á và đứng thứ 16 thế giới.

Thông tin trên được đại diện Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết tại hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, do Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức chiều 22.1.

Theo Cục Dân số, mức sinh chung cả nước giảm từ 2,1 con/phụ nữ (năm 2021) xuống 1,93 con/phụ nữ (năm 2025), thấp hơn mức sinh thay thế. Đồng thời, thanh niên có xu hướng kết hôn muộn hơn, sinh ít con hơn.

Theo dự báo, nếu mức sinh tiếp tục giảm, đến 2036, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng. Năm 2051, dân số sẽ bắt đầu giảm (thường đi kèm với tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số nhanh chóng).

Trước đó, báo cáo nghiên cứu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố cuối tháng 12.2025, dự báo dân số Việt Nam tiếp tục tăng trong các thập kỷ tới nhưng tốc độ tăng có xu hướng giảm dần và dự kiến đạt đỉnh vào khoảng năm 2059.

Trong vòng 50 năm, từ 2024 - 2074, dân số Việt Nam theo 3 kịch bản về mức sinh thấp (1,45 con/phụ nữ), mức sinh trung bình (1,85 con/phụ nữ) và mức sinh cao (2,01 con/phụ nữ) sẽ tăng thêm tương ứng là 2,5%, 12,7% và 17,0%, đạt lần lượt là 103,9 triệu người; 114,2 triệu người và 118,5 triệu người.

Dự báo, thời kỳ cơ cấu dân số vàng, là giai đoạn cứ 2 người trong độ tuổi lao động (15 - 64 tuổi) "gánh" một người ở độ tuổi phụ thuộc (dưới 15 hoặc từ 65 trở lên), sẽ khép lại trong tương lai không xa, vào năm 2036, nhường chỗ cho thời kỳ dân số già và siêu già, thể hiện qua sự thu hẹp các nhóm tuổi trẻ và trung niên, cùng với sự gia tăng nhanh của nhóm dân số cao tuổi.

Bên cạnh đó, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài đến giữa thế kỷ 21 tiếp tục tác động đến cơ cấu giới tính của dân số, trong khi quá trình đô thị hóa vẫn diễn ra nhưng có xu hướng chậm lại khi tỷ lệ dân số thành thị tiệm cận ngưỡng 50%.

Di cư nội địa tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng làm thay đổi phân bố dân cư giữa các vùng, phản ánh sự khác biệt về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng thu hút, sử dụng lao động của các địa phương.