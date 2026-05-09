Bệnh truyền nhiễm gia tăng, người dân vùng cao chủ động tiêm vắc xin

Số ca mắc bệnh truyền nhiễm tăng

Theo Bộ Y tế, trong 4 tháng đầu năm 2026, nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng. Sốt xuất huyết dẫn đầu với khoảng 45.000 ca mắc, 5 ca tử vong, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ và có nguy cơ bùng phát khi bước vào mùa mưa.

Tay chân miệng ghi nhận hơn 11.800 ca, 3 ca tử vong, với sự lưu hành của chủng EV71 gây biến chứng nặng. Não mô cầu xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương, đã có ca tử vong. Bệnh dại ghi nhận 20 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Nhu cầu tiêm chủng vùng cao tăng mạnh

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa VNVC, nhận định trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người dân đã chủ động phòng bệnh, trong đó nhiều gia đình đã đưa trẻ em, người lớn tuổi đi tiêm vắc xin sớm. Đây là chuyển biến rất tích cực, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Ghi nhận từ VNVC cho thấy nhu cầu tiêm các vắc xin phòng bệnh theo mùa và nguy cơ bùng phát như não mô cầu, cúm, dại, thủy đậu… tăng nhanh trên toàn quốc, đặc biệt tại các điểm tiêm vùng sâu như Buôn Hồ, Krông Pắc, Ea Kar, Ea Tam, Cư M’gar (Đắk Lắk).

Riêng khu vực Tây nguyên có thời điểm số lượt tiêm tăng đột biến 200 - 500%.

Đáng chú ý, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đã vượt hàng chục km để đưa con em đến tiêm phòng. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức phòng bệnh của người dân vùng sâu, vùng xa, nơi trước đây việc tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.

Vợ chồng chị H’Loan Byă (ở xã M’Drắk) đưa hai con vượt gần 70 km để đến Ea Kar tiêm vắc xin não mô cầu. “Đường xa nhưng chúng tôi yên tâm hơn khi con đã được tiêm vắc xin”, chị H’Loan Byă nói.

Tương tự, chị Lý Thị Dung (ở xã Ea Ô) chở 2 con cùng 4 gia đình trong thôn vượt hơn 30 km đến tiêm, tổng cộng 12 trẻ. Chị cho biết thấy bệnh não mô cầu lây nhanh và có thể gây tử vong, nên các gia đình đưa trẻ đi tiêm sớm.

Bác sĩ Chính cho biết, ngoài tiêm ngừa, người dân cần duy trì các biện pháp phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang khi cần, ăn uống đủ chất, giữ môi trường sống sạch sẽ, diệt lăng quăng, ngủ màn. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế sớm, tránh tự điều trị tại nhà.