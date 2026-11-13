Bệnh viện 1.200 giường ì ạch, lãnh đạo Cà Mau tiếp tục ra chỉ đạo

Ngày 13.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã có thông báo hỏa tốc về kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tiến độ gói thầu số 27 thuộc dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (bệnh viện 1.200 giường).

Giao ban tại công trường Bệnh viện 1.200 giường

Theo kết luận, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư dự án) phải kết nối hệ thống camera giám sát công trường với máy cá nhân của Thường trực UBND tỉnh để lãnh đạo tỉnh theo dõi hằng ngày. Chủ đầu tư phải giao ban hằng tuần tại công trường; riêng các hạng mục trọng yếu, tiến độ phải được kiểm tra, đánh giá mỗi ngày.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu đơn vị thi công rút kinh nghiệm về những hạn chế trong việc tổ chức thi công thời gian qua (ảnh chụp ngày 12.11) ẢNH: G.B

Chủ đầu tư phải lập lịch thi công theo ngày, theo tuần, ghi rõ khối lượng và thời hạn hoàn thành từng hạng mục, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng công trình và kết quả giải ngân.

Theo thông báo, Ban chỉ huy công trình phải được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 11.11, gồm phó giám đốc phụ trách gói thầu, cán bộ quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và chỉ huy trưởng các nhà thầu.

Ban phải có mặt tại công trường trong suốt quá trình thi công để giám sát, đôn đốc nhà thầu và kịp thời xử lý vướng mắc. Chủ đầu tư phải lập kế hoạch phối hợp giữa gói thầu số 27 và 28 để xử lý dứt điểm tình trạng thi công chồng chéo, thiếu đồng bộ.

Sở Xây dựng phải phối hợp chủ đầu tư xử lý các đoạn cọc bê tông ly tâm D350, D500 ép dư và tình trạng thiếu cát san lấp do lún cố kết trong quá trình thi công. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.11. Các sở: Y tế, Tài chính và Xây dựng được yêu cầu cử cán bộ hỗ trợ chủ đầu tư xử lý vướng mắc phát sinh trong ngày.

Nhà thầu phải tăng ca, mở nhiều mũi thi công

Nội dung thông báo cũng thể hiện, liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thực hiện gói thầu số 27 phải rút kinh nghiệm về những hạn chế trong tổ chức thi công, huy động nguồn lực và bảo đảm tiến độ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng thành viên với phần khối lượng được giao. Liên danh phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gói thầu và giải ngân hết vốn trong năm 2026, theo cam kết.

Liên danh cũng được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, mở nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, làm ngoài giờ và ngày nghỉ khi điều kiện cho phép. Các hạng mục hoàn thiện và phần việc ảnh hưởng trực tiếp đến lắp đặt hệ thống cơ điện, thiết bị được ưu tiên. Nếu nhà thầu không đạt tiến độ đã cam kết, chủ đầu tư xem xét xử lý trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Phần vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 của dự án bệnh viện 1.200 giường còn lớn. Chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân theo tuần, tháng, bám sát khối lượng thi công, nghiệm thu và thanh toán thực tế.

Trước ngày 15.11, chủ đầu tư phải báo cáo UBND tỉnh số vốn còn phải giải ngân và phương án giải ngân hết trong năm; trước ngày 20.11 phải báo cáo kết quả rà soát toàn bộ dự án, trong đó tập trung xử lý vướng mắc về hồ sơ, thủ tục giải ngân cho nhà thầu.