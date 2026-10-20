Tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm tại bệnh viện 1.200 giường Cà Mau

Ngày 20.10, PV Thanh Niên nhận được văn bản của Công an tỉnh Cà Mau do đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ký phúc đáp nội dung liên quan gói thầu số 27 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (bệnh viện 1.200 giường).

Theo đó, việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại gói thầu 27 đang tạm đình chỉ do đã hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định.

Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan gói thầu 27 xây dựng khối nhà chính bệnh viện 1.200 giường

ẢNH: G.B

Trước đó, ngày 2.2.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định thụ lý giải quyết tố giác tội phạm có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong công tác đấu thầu gói thầu số 27 thuộc dự án bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau.

Đến ngày 27.5.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra có quyết định trưng cầu giám định, cơ quan điều tra đề nghị làm rõ 4 nội dung.

Thứ nhất, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 27 có đúng quy định pháp luật hay không.

Thứ hai, việc lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và quản lý thực hiện gói thầu có đúng quy định hay không.

Thứ ba, liên danh nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu số 27 theo quy định hay không.

Thứ tư, tiến độ thực hiện gói thầu so với các nội dung đã ký kết trong hợp đồng; trường hợp phát hiện thiệt hại hoặc lãng phí thì xác định giá trị và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Như Thanh Niên thông tin, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện 1.200 giường được khởi động năm 2021, chính thức khởi công ngày 19.4.2025 trên diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, dự kiến tháng 9.2026 hoàn thành.

Gói thầu số 27 của dự án có giá dự toán hơn 822 tỉ đồng, gồm các hạng mục xây dựng khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc và hệ thống cấp thoát nước.

Gói thầu do liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thực hiện, thời gian thi công theo hợp đồng là 525 ngày, từ ngày 15.4.2025 đến ngày 22.9.2026.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, khi hết hạn hợp đồng, giá trị khối lượng thực hiện của liên danh đạt hơn 418 tỉ đồng, tương đương 58,78%. Báo cáo ngày 19.10 của chủ đầu tư cập nhật giá trị khối lượng đã thực hiện hơn 430 tỉ đồng, đạt 60,5% so với hợp đồng.

Tháng 5 vừa qua, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng tiến hành thanh tra gói thầu số 28 - hệ thống kỹ thuật (M&E) có giá dự toán hơn 1.013 tỉ đồng, giá trúng thầu hơn 891 tỉ đồng. Nội dung thanh tra tập trung vào toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, từ giai đoạn lập hồ sơ mời thầu đến khi phê duyệt kết quả.

Theo báo cáo ngày 19.10 của chủ đầu tư, gói thầu 28 có thời gian thi công 330 ngày (từ ngày 29.1 đến ngày 25.12.2026). Báo cáo ghi nhận gói thầu đã sử dụng 76,7% thời gian hợp đồng, nhưng giá trị khối lượng thực hiện mới đạt 17,2%.