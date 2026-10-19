Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau lên hạng 1

Ngày 19.10, UBND tỉnh Cà Mau công bố quyết định xếp hạng Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau là đơn vị sự nghiệp y tế hạng 1.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ghi nhận những kết quả bệnh viện đạt được thời gian qua, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông Luân cũng lưu ý việc lên hạng 1 đặt ra nhiều thách thức, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, tài chính, quản trị đến năng lực chẩn đoán, điều trị và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ghi nhận kết quả Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đạt được trong thời gian qua ẢNH; G.B

Đáng chú ý, ông Luân nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, y bác sĩ không chỉ làm tốt công tác điều trị mà còn phải có thái độ vui vẻ, nhiệt tình, tạo niềm tin và tình cảm với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Đây là yếu tố quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu bệnh viện chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh Cà Mau sẽ có thêm Bệnh viện Nhi đồng Cà Mau quy mô 500 giường, khoảng 1.500 tỉ đồng và Bệnh viện Phụ sản.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn tập thể bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Đặt mục tiêu giảm chuyển tuyến, phát triển kỹ thuật chuyên sâu

Bác sĩ Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết việc trở thành bệnh viện hạng 1 là kết quả của chặng đường dài cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, y bác sĩ.

Từ những ngày đầu thành lập với trang thiết bị y tế còn thiếu thốn, bệnh viện từng bước phát triển, khẳng định là một trong những cơ sở y tế tin cậy hàng đầu của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa trái), trao quyết định cho lãnh đạo Ban giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau ẢNH: G.B

Theo bác sĩ Trương Minh Kiển, thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị thuộc lĩnh vực sản khoa, nhi khoa.

Bệnh viện hướng tới phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến ngay tại địa phương.

Cùng với phát triển chuyên môn, bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, thu hút nhân tài, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng.

Đơn vị cũng tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm, xây dựng môi trường khám chữa bệnh thân thiện, chuyên nghiệp; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, triển khai bệnh án điện tử và bệnh viện thông minh...