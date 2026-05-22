Sức khỏe

Giữ bệnh nhân, chuyển tuyến muộn làm chậm cơ hội điều trị đột quỵ

Liên Châu
22/05/2026 17:55 GMT+7

Với các ca đột quỵ, thời gian là não. Vì mỗi phút có 1,9 triệu tế bào não mất đi nếu không được tái tưới máu kịp thời, khiến não tổn thương vĩnh viễn. Giữ bệnh nhân có thể làm chậm có hội được điều trị kịp thời.

Vẫn còn các ca đột quỵ đến bệnh viện muộn, di chứng và tử vong cao do không vào đúng địa chỉ có thể xử trí cấp cứu điều trị.

Còn tình trạng một số đơn vị giữ bệnh nhân, hoặc chuyển tuyến muộn; hiểu biết của của cán bộ y tế, bộ phận người dân về bệnh lý đột quỵ chưa cao.

Đột quỵ cần được điều trị sớm, tránh di chứng, tử vong

Đó là các ý kiến được chuyên gia chia sẻ về cấp cứu ngoại viện trong điều trị đột quỵ, tại Hội thảo vệ tinh chủ đề "Bệnh viện công lập trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: đảm bảo cấp cứu theo dõi liên tục người bệnh và chăm sóc gần dân" tổ chức chiều nay 22.5.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện khu vực phía bắc diễn ra trong 2 ngày 22 - 23.5, tại Lào Cai.

Các chuyên gia cũng lưu ý, giao thông đi lại khó khăn, địa bàn rộng, người dân ở xa các đơn vị y tế trong bối cảnh mạng lưới cấp cứu ngoại viện và nhân viên được đào tạo còn chưa phát triển.

Do đó, việc củng cố hệ thống cấp cứu ngoại viện trong điều kiện chính quyền 2 cấp giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất.

Các chuyên gia chia sẻ, các địa phương tiến tới xây dựng bản đồ đột quỵ, lập danh sách các đơn vị điều trị đột quỵ, để trong tình huống cấp cứu do đột quỵ (người bệnh đã được đánh giá ban đầu) sẽ được vận chuyển đến cơ sở điều trị gần nhất, nhờ đó tăng cơ hội được điều trị thành công.

Cấp cứu một cửa tăng cơ hội sống 

Đại diện Sở Y tế tỉnh Lào Cai chia sẻ về mô hình cấp cứu và phát triển mạng lưới tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị đột quỵ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mạng lưới cấp cứu ngoại viện giúp rút ngắn nhất thời gian người bệnh được vận chuyển đến cơ sở y tế, được chẩn đoán, điều trị kịp thời, đặc biệt quan trọng với bệnh nhân đột quỵ. Vì với đột quỵ, thời gian là não, trong khi nhiều điểm xa bệnh viện, xa cơ sở y tế.

Đồng thời, để tối ưu trong can thiệp đột quỵ não, các bệnh viện của tỉnh đã thống nhất tổ chức cấp cứu theo mô hình "cấp cứu một cửa".

Người bệnh khi được chuyển đến được tiếp nhận ngay tại khu vực hồi sức cấp cứu, đánh giá phân loại nhanh nhất (theo 5 cấp độ), đảm bảo các ca đột quỵ được can thiệp, điều trị sớm nhất.

Với ca bệnh "đỏ", mức độ cấp cứu tối khẩn, ngay lập tức được can thiệp điều trị; mức độ "cam", thời gian được chuyển can thiệp điều trị không chậm hơn 10 phút. Và với các ca bệnh đánh giá mức độ "vàng", thời gian cho phép là từ 160 phút.

Năm 2025, Lào Cai đã có 6/20 đơn vị y tế đã có thể triển khai can thiệp cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Theo các chuyên gia, cấp cứu ngoại viện cần được củng cố mở rộng, đặc biệt ý nghĩa với bệnh nhân đột quỵ, vì thời gian là não. Cứ 1 phút qua, 1,9 triệu tế bào não mất đi nếu không được tái tưới máu kịp thời, khiến não tổn thương vĩnh viễn.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ê kíp can thiệp thần kinh của bệnh viện từng xác lập cột mốc can thiệp đột quỵ trong vòng 6 phút.

Chúng ta thường chỉ bắt đầu quan tâm đến huyết áp khi đã bị chẩn đoán huyết áp cao. Ban đầu, huyết áp cao thường không gây triệu chứng rõ ràng. Do đó, nhiều người vẫn chủ quan dù mạch máu đang âm thầm chịu tổn thương.

