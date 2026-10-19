Đồng ý điều chỉnh tiến độ khối nhà chính bệnh viện 1.200 giường Cà Mau

Ngày 19.10, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu số 27 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (bệnh viện 1.200 giường).

Gói thầu gồm khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc và cấp thoát nước, được đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ đến hết ngày 31.12.2026. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau được yêu cầu tập trung giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thi công và an toàn lao động.

Gói thầu 27 chậm tiến độ, thiếu cả trăm công nhân

Gói thầu 27 thuộc dự án bệnh viện 1.200 giường là khối nhà chính do liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp Xây Lắp 3 thực hiện, thời gian thi công theo hợp đồng là 525 ngày, từ ngày 15.4.2025 đến ngày 22.9.2026.

Gói thầu 27 là khối nhà chính bệnh viện 1.200 giường phải điều chỉnh tiến độ (ảnh chụp ngày 27.5.2026) ẢNH: G.B

Theo Sở Xây dựng, khi hết hạn hợp đồng, giá trị khối lượng thực hiện của liên danh đạt hơn 418 tỉ đồng, tương đương 58,78%. Báo cáo ngày 19.10 của chủ đầu tư cập nhật giá trị khối lượng đã thực hiện hơn 430 tỉ đồng, đạt 60,5% so với hợp đồng.

Trong hồ sơ trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng, nhà thầu cho biết thiếu nhân lực triển khai. Nhà thầu huy động trung bình khoảng 450 - 500 công nhân/ngày, trong khi nhu cầu khoảng 700 - 800 công nhân/ngày.

Việc tăng ca chưa liên tục, giải pháp đẩy nhanh tiến độ chưa nhiều nên khối lượng chưa đạt cam kết. Theo hồ sơ này, nhà thầu cũng chưa chủ động trình duyệt vật tư, thiết bị; một số loại phải nhập khẩu hoặc cần thời gian đặt hàng, gia công.

Bên cạnh những hạn chế từ phía nhà thầu, công trình gặp khó ngay từ phần cọc, móng. Theo báo cáo của chủ đầu tư được Sở Xây dựng Cà Mau dẫn lại, địa chất phức tạp, không đồng nhất khiến phải điều chỉnh phân vùng, chiều dài, tổ hợp cọc và bổ sung cọc thăm dò, thí nghiệm. Thi công vào mùa mưa làm rô bốt ép cọc di chuyển khó khăn; có thời điểm cát, đá khan hiếm, tăng giá, ảnh hưởng việc đổ bê tông.

Trong quá trình xây dựng, bệnh viện đề xuất điều chỉnh công năng cho phù hợp nhu cầu sử dụng như ghép phòng, mở rộng phòng, thay đổi cửa, chậu rửa, nhà vệ sinh. Những thay đổi này kéo theo việc rà soát, điều chỉnh hệ thống cấp thoát nước, trần, cửa và hệ thống kỹ thuật.

Công tác hoàn thiện cũng phải phối hợp với thi công cơ điện. Các phần việc trát tường, ốp lát, lắp cửa, làm trần bị ảnh hưởng do phải chờ triển khai những hệ thống kỹ thuật âm tường, sàn và trên trần.

Sử dụng 76,7% thời gian hợp đồng nhưng mới đạt 17,2%

Theo báo cáo ngày 19.10 của chủ đầu tư, gói thầu 28 - hệ thống kỹ thuật (M&E) có giá trị hợp đồng hơn 843,5 tỉ đồng, thời gian thi công 330 ngày (từ ngày 29.1 đến ngày 25.12.2026). Báo cáo ghi nhận gói thầu đã sử dụng 76,7% thời gian hợp đồng, nhưng giá trị khối lượng thực hiện mới đạt 17,2%.

Gói thầu này gồm nhiều hệ thống phục vụ hoạt động bệnh viện như điện, điều hòa không khí, khí y tế, phòng cháy chữa cháy, chuyển mẫu bệnh phẩm, thang máy… Chủ đầu tư xác định công tác nhập vật tư, thiết bị chậm, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Các hạng mục khác cũng chậm tiến độ. Gói thầu các khối nhà phụ trợ đã hết hạn hợp đồng từ ngày 15.9.2026, giá trị khối lượng thực hiện đạt 83,7%; chủ đầu tư đề nghị gia hạn đến ngày 30.11.2026.

Gói hạ tầng kỹ thuật được báo cáo đã sử dụng 97,4% thời gian hợp đồng, giá trị khối lượng thực hiện đạt 73,6%. Trạm xử lý nước thải công suất 1.200 m³/ngày đêm đạt 40,54% giá trị khối lượng hợp đồng, trong khi đã sử dụng 82% thời gian thực hiện.

Nhiều thiết bị vẫn đang được đặt hàng, gồm thiết bị chẩn đoán hình ảnh, nội soi và thăm dò chức năng, hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính, xe cứu thương. Một số gói thiết bị khác còn ở bước lập dự toán, chào giá hoặc lựa chọn nhà thầu.

Theo chủ đầu tư, phần lớn thiết bị y tế và cơ điện phải nhập khẩu, mất thời gian sản xuất, vận chuyển, thông quan và lắp đặt. Các gói thầu mua sắm thiết bị y tế có giá trị lớn, chuyên môn sâu cũng cần nhiều bước kiểm tra, rà soát.

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện 1.200 giường được khởi động năm 2021, chính thức khởi công ngày 19.4.2025 trên diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, dự kiến tháng 9.2026 hoàn thành. Gói thầu số 27 của dự án có giá dự toán hơn 822 tỉ đồng, gồm các hạng mục xây dựng khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc và hệ thống cấp thoát nước. Ngày 2.2.2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định thụ lý giải quyết tố giác tội phạm liên quan gói thầu này. Tháng 5 vừa qua, Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng tiến hành thanh tra gói thầu số 28 - hệ thống kỹ thuật (M&E) - có giá dự toán hơn 1.013 tỉ đồng, giá trúng thầu hơn 891 tỉ đồng. Nội dung thanh tra tập trung vào toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, từ giai đoạn lập hồ sơ mời thầu đến khi phê duyệt kết quả.



