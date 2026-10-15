Đề xuất tăng tạm ứng để đẩy tiến độ bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau

Ngày 14.10, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa có công văn giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của Ban Quản lý dự án Xây dựng cho tạm ứng cao hơn mức 30% giá hợp đồng đối với các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh.

Áp lực tiền đặt cọc, thời gian chờ hàng

Theo tờ trình do ông Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư dự án) ký, một số gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị đang triển khai đã được tạm ứng 30% giá trị hợp đồng. Dự án cũng chuẩn bị trao thêm một số hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị.

Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau đề xuất tạm ứng trên 30% giá hợp đồng cho dự án bệnh viện 1.200 giường ẢNH: G.B

Các nhà thầu báo cáo giá vật tư, thiết bị biến động mạnh, chi phí đầu vào tăng so với thời điểm ký hợp đồng. Nhiều thiết bị phải nhập khẩu, vật tư sản xuất theo đơn đặt hàng riêng nên mất nhiều thời gian chờ hàng.

Theo báo cáo của các nhà thầu, cuối năm thường xảy ra tình trạng quá tải tại các nhà máy, đơn vị vận chuyển và khâu thông quan. Để giữ lịch sản xuất và vận chuyển về công trường, các nhà cung cấp đồng loạt yêu cầu nâng tỷ lệ đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị trước khi xuất xưởng.

Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án còn lại không nhiều. Nhà thầu cần vốn để huy động nhân lực, máy móc, thi công nhiều mũi, đồng thời đặt hàng và thanh toán trước cho nhà cung cấp.

Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, có nhiều hạng mục cần triển khai đồng bộ, từ cơ điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải đến phòng mổ và thiết bị phục vụ vận hành. Chậm cung ứng vật tư, thiết bị ở một gói thầu có thể ảnh hưởng dây chuyền đến các gói khác và thời điểm đưa bệnh viện vào sử dụng.

Ban quản lý đề nghị cho phép tạm ứng trên 30% giá hợp đồng đối với các gói thầu đã trao và chuẩn bị trao hợp đồng, khi nhà thầu có nhu cầu thực tế để đặt cọc, thanh toán trước hoặc các trường hợp cần thiết khác nhằm bảo đảm tiến độ.

Tiền tạm ứng trước phải được kiểm soát, thu hồi

Theo Ban Quản lý dự án Xây dựng, tăng mức tạm ứng không làm tăng giá trị hợp đồng, tổng mức đầu tư hay thay đổi phạm vi công việc đã được phê duyệt. Khoản tiền này được ứng trước cho nhà thầu thực hiện hợp đồng và thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành.

Với hợp đồng có giá trị tạm ứng trên 1 tỉ đồng, nhà thầu phải cung cấp bảo lãnh tương đương khoản tiền tạm ứng, có hiệu lực đến khi thu hồi hết tiền. Nhà thầu cũng phải lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, ưu tiên các khoản chi trực tiếp cho thi công và cung ứng vật tư, thiết bị.

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra việc sử dụng tiền qua hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng, chứng từ thanh toán, hóa đơn và hồ sơ giao nhận. Nếu phát hiện tiền không được sử dụng, sử dụng sai mục đích hoặc không hiệu quả, chủ đầu tư sẽ yêu cầu hoàn trả và xử lý theo hợp đồng, pháp luật.

Tiền tạm ứng phải được thu hồi hết khi giá trị thanh toán cộng dồn đạt 80% giá hợp đồng. Nhà thầu được tăng tạm ứng phải cam kết bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ; nếu tiến độ không chuyển biến tương xứng, chủ đầu tư sẽ tăng kiểm tra, yêu cầu khắc phục hoặc xử lý theo hợp đồng.

Ban quản lý cam kết chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật, bảo đảm tạm ứng đúng đối tượng, mục đích, hợp đồng, trong nguồn vốn được bố trí; kiểm soát bảo lãnh và thu hồi tiền đúng quy định. Đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn lưu động, đẩy tiến độ dự án và giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm.