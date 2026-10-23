Cà Mau yêu cầu kiểm điểm chậm tiến độ 2 gói thầu bệnh viện 1.200 giường

Ngày 23.10, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ hợp đồng gói thầu số 60 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh (bệnh viện 1.200 giường) đến hết ngày 30.11.2026.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án xây dựng) rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc trễ tiến độ gói thầu số 60 và số 27; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 3.11 tới.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu kiểm điểm chậm tiến độ hai gói thầu bệnh viện 1.200 giường ẢNH: G.B

Gói thầu số 60 có giá trị hợp đồng 108,505 tỉ đồng, do liên danh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Cà Mau, Công ty TNHH xây dựng Tuấn Giang và Công ty TNHH dịch vụ thương mại tư vấn xây dựng Nhật Thành thực hiện.

Gói thầu gồm các khối nhà truyền nhiễm, tâm thần, nhà kỹ thuật, nhà lưu trú thân nhân bệnh nhân, nhà đại thể; bãi xe hai bánh, bãi xe nhân viên, nhà xe cấp cứu, nhà trực bảo trì; phòng bơm, bể nước, phòng bảo trì; bể phóng xạ, bệ đỡ bồn ô xy, nhà chứa lò đốt rác, phòng rác y tế, cấp thoát nước và thử tĩnh tải.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 23.9, hợp đồng được ký ngày 1.11.2024, thời gian thực hiện từ ngày 13.1.2025 đến 15.9.2025. Sau đó, gói thầu được chấp thuận điều chỉnh tiến độ lần thứ nhất đến ngày 30.4.2026, lần thứ hai đến ngày 15.9.2026.

Theo báo cáo của chủ đầu tư đến ngày 7.9.2026, giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 76,67% giá trị hợp đồng. Riêng từ ngày 30.4 đến 7.9.2026, liên danh thực hiện thêm khoảng 11,262 tỉ đồng, tương đương khoảng 10,4% giá trị hợp đồng.

Phần việc còn lại khoảng 23%, chủ yếu là hoàn thiện: ốp lát, sơn tường, lắp cửa, trần, lan can, thiết bị vệ sinh cùng các công việc tại nhà xe, phòng bơm, bể nước…

Tại buổi kiểm tra ngày 23.9, các bên nhận định việc tiếp tục điều chỉnh tiến độ đến ngày 30.11.2026 là cần thiết, đồng thời đề nghị rà soát nguyên nhân chậm, xác định trách nhiệm và xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng nếu có.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu số 27 thuộc dự án bệnh viện 1.200 giường đến hết ngày 31.12.2026.

Gói thầu 27 thuộc dự án bệnh viện 1.200 giường là khối nhà chính do liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thực hiện, thời gian thi công theo hợp đồng là 525 ngày, từ ngày 15.4.2025 đến ngày 22.9.2026.

Theo Sở Xây dựng Cà Mau, khi hết hạn hợp đồng, giá trị khối lượng thực hiện của liên danh đạt hơn 418 tỉ đồng, tương đương 58,78%. Báo cáo ngày 19.10 của chủ đầu tư cập nhật giá trị khối lượng đã thực hiện hơn 430 tỉ đồng, đạt 60,5% so với hợp đồng.