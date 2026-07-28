Bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau chậm tiến độ, xin giảm 709 tỉ đồng vốn năm 2026

Tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 do Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức ngày 28.7, ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, cho biết dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (bệnh viện 1.200 giường) tiếp tục chậm tiến độ. Chủ đầu tư dự án này đã đề nghị giảm 709 tỉ đồng vốn xổ số kiến thiết được bố trí năm 2026.

Theo đó, năm 2026, dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau được bố trí hơn 2.523 tỉ đồng, bao gồm cả nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025. Tuy nhiên đến ngày 24.7, dự án mới giải ngân được 387 tỉ đồng, tương đương khoảng 15% kế hoạch vốn.

Cũng theo ông Quân, dự án Bệnh viện đa khoa Cà Mau do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 3.322 tỉ đồng. Công trình được triển khai từ năm 2020 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2025. Tuy nhiên, do tiến độ kéo dài nên thời gian thực hiện dự án phải được điều chỉnh đến 2026.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau 1.200 giường chậm tiến độ, chủ đầu tư đề nghị giảm 709 tỉ đồng vốn năm 2026 ẢNH: GIA BÁCH

Tại hội nghị, ngoài dự án bệnh viện, tiến độ giải ngân đầu tư công của nhiều chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng được báo cáo còn khá thấp. Cụ thể, theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của địa phương là 10.326 tỉ đồng, gồm cả nguồn vốn chuyển từ năm 2025 sang. Đến ngày 24.7, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 3.460 tỉ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch.

Trong 77 chủ đầu tư và địa phương được giao vốn, có 20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân của tỉnh.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau là đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong nhóm được giao vốn lớn. Năm 2026, đơn vị này được bố trí 3.126 tỉ đồng nhưng mới giải ngân 698 tỉ đồng, đạt khoảng 22%.

Tiếp theo là Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau với tỷ lệ giải ngân 34,3%, tương ứng 449 tỉ đồng trên tổng số 1.311 tỉ đồng được giao.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị cũng được yêu cầu sớm hoàn tất lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 chuyển sang năm 2026.