Sức khỏe

Bệnh viện An Bình: Hiện đại, chuyên sâu phục vụ người dân

Lê Cầm - Hoài Nhiên
20/08/2025 16:33 GMT+7

Có mặt tại hàng ghế chờ Bệnh viện An Bình (TP.HCM) để thăm khám, bà Ngô Ngọc Châu (63 tuổi, ở TP.HCM) bày tỏ niềm vui khi chứng kiến diện mạo thay đổi, cơ sở vật chất của bệnh viện ngày càng khang trang, hiện đại.

Bà Châu cho biết, bà mắc bệnh tim mạch, huyết áp, gần đây là tiểu đường nên thường xuyên đến Bệnh viện An Bình để thăm khám.

"So với 5 - 6 năm trước, hiện nay cơ sở vật chất của bệnh viện khá tốt, khang trang hiện đại hơn. Các y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đều rất nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm", bà Châu chia sẻ.

Bệnh viện An Bình: Hiện đại, chuyên sâu vì người dân - Ảnh 1.

Kiosk tiếp đón tự động phục vụ bệnh nhân

ẢNH: LÊ CẦM

Trong bối cảnh hoàn thành giai đoạn 2 xây dựng mới và hiện đại hóa, Bệnh viện An Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm y tế đa khoa chất lượng cao, với định hướng phát triển chuyên sâu, toàn diện.

Phát biểu tại sự kiện khánh thành dự án cải tạo, xây dựng mới (giai đoạn 2) của Bệnh viện An Bình ngày 20.8, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình, cho biết với cơ sở mới, khang trang hiện đại, đồng bộ, bệnh viện sẽ phát huy hết những khả năng, kinh nghiệm chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để tiếp nhận, khai thác và sử dụng công trình hiệu quả.

"Bệnh viện không ngừng phát triển chuyên môn nhằm mang lại những dịch vụ y tế tốt nhất, người bệnh dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế từ cơ bản đến chuyên sâu...", bác sĩ Trường Giang chia sẻ.

Bệnh viện An Bình: Hiện đại, chuyên sâu vì người dân - Ảnh 2.

Hệ thống máy CT hiện đại cùng phần mềm quản lý thông tin giúp tối ưu quy trình vận hành và chất lượng chẩn đoán

ẢNH: LÊ CẦM

3 hoạt động trọng tâm lớn để sớm đạt cấp chuyên sâu

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhấn mạnh, cơ sở vật chất mới chính là điều kiện nền tảng để đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện An Bình tiếp tục phát triển, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Bệnh viện An Bình: Hiện đại, chuyên sâu vì người dân - Ảnh 3.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Sở Y tế TP.HCM định hướng Bệnh viện An Bình tập trung vào 3 trọng tâm lớn để sớm đạt cấp chuyên sâu:

Nâng cao năng lực chuyên sâu: Phát triển mạnh các chuyên khoa trọng điểm của bệnh viện đa khoa hạng I như tim mạch, nội tiết, thận nhân tạo, phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

Phát triển chuyên sâu nền tảng: Để đảm bảo tính bền vững, bệnh viện cần xây dựng vững chắc các chuyên khoa nền tảng gồm cấp cứu, hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh… Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như đưa vào vận hành phòng mổ tiên tiến, hệ thống xét nghiệm tự động, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhằm nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian chẩn đoán, điều trị.

Tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học: Hợp tác chặt chẽ với các bệnh viện tuyến cuối và trường đại học chuyên khoa trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cao. Từng bước phát triển thành cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên y khoa, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với thực tiễn điều trị.

Giai đoạn 2 của Bệnh viện An Bình có quy mô 2 tầng hầm, 12 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 22.241m² cùng với các trang thiết bị hiện đại với tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng đã hoàn tất việc xây dựng và kết nối với toà nhà giai đoạn 1 tạo nên một Bệnh viện An Bình khang trang.

