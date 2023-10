Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM 'cầu cứu' khẩn

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM vừa có thông báo khẩn gửi UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, UBND Q.5.



Theo báo cáo khẩn cấp của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, tòa nhà ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (931 - 931 Trần Hưng Đạo, Q.5) sát vách Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, được xây dựng vào thập niên 1960.

Đến nay tòa nhà này đã và đang xuống cấp rất trầm trọng do quá cũ kỹ nên nhiều bức tường, cột và ô văng đang trong tình trạng bị ngấm nước, bong tróc, thậm chí từng mảng bê tông bong ra rơi xuống mái nhà khu vực phòng mổ và khu hành chính Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, phía trước mặt Bệnh viện Chấn thương chỉnh hỉnh

Tòa nhà không đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường cho bản thân những gia đình đang sinh sống tại đó và đặc biệt là không đảm bảo an toàn về tính mạng nhân viên, người lao động, thân nhân bệnh nhân của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đang làm việc và điều trị bệnh quanh khu vực đó.

Vụ cháy tại một căn phòng ở tầng 4 ký túc xá này đến nay vẫn còn bám vết đen xì trên trần nhà

Thống kê của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, cho thấy có 5 vụ việc gây mất an toàn từ ký túc xá này.

Cụ thể, trước năm 2000, tấm đan bê tông từ lầu 5 ký túc xá rơi xuống làm chết một tài xế xe ôm đậu phía trước.

Năm 2015, đoạn ống nước bằng sắt rơi từ lầu 8 ký túc xá xuyên qua mái tôn xuống phòng mổ bệnh viện. Ngày 2.11.2017, nước thải từ bô rác chảy sang bệnh viện làm nhiễm khuẩn khu vực cấp cứu, hành lang chuyển bệnh vào phòng mổ.

Ngày 11.7.2019 xảy ra cháy tại lầu 4 tòa nhà ký túc xá, mặc dù đám cháy đã được kiểm soát, không có thiệt hại về người nhưng đã gây nên nỗi lo, sự hoảng hốt của không ít người dân đang sinh sống tại ký túc xá, người dân khu vực xung quanh ký túc xá, đặc biệt là bệnh nhân, thân nhân người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và đội ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện.

Ngày 31.7, lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy khác tại tại lầu 8 khu vực ký túc xá.

Nhân viên y tế, bệnh nhân Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đối diện nguy cơ mất an toàn của ký túc xá liền kề bệnh viện

"Hai vụ cháy nêu trên chưa có sự thiệt hại trực tiếp về con người nhưng lại là tiếng chuông "báo động đỏ" về nguy cơ đe dọa an toàn đối với bệnh nhân, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và những người dân, sinh viên sống trong ký túc xá. Bệnh viện phải di tản hơn 500 bệnh nhân mới phẫu thuật và đang chờ điều trị. Nếu đám cháy lan nhanh sang bệnh viện thì nguy cơ tổn thất về người là rất lớn vì bệnh nhân của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình phần lớn là không tự di chuyển được", lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nêu.

Hiện tại ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng còn khoảng 18 hộ sinh sống là cán bộ nhân viên của trường và 100 sinh viên.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình kiến nghị UBND TP.HCM, Sở Y tế và UBND Q.5 xem xét có ý kiến với Ban giám hiệu Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng tìm giải pháp khắc phục kịp thời trước mắt và lâu dài về tình hình xuống cấp của tòa nhà ký túc xá.

Một số hình ảnh thực tế phía bên trong và bên ngoài ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng được PV Thanh Niên ghi lại.

Nhiều bức tường bong tróc

Nhiều khu vực xuống cấp trầm trọng





Rác thải, đất cát trong ký túc xá

Khu vực cầu thang bị bong tróc

Trụ bê tông bong tróc, lộ lõi thép...