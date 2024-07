Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo bệnh viêm não liên quan đến u buồng trứng

Theo TS-BS Lê Quốc Hùng, bệnh viêm não tự miễn NMDAR thường gặp ở phụ nữ trẻ, đặc biệt ở người có u quái buồng trứng.

Bệnh này do các vi rút tấn công các tế bào thần kinh hoặc các khối u (thường là u quái buồng trứng chứa mô tế bào thần kinh) sinh ra kháng thể NMDA. Kháng thể này tấn công hệ thần kinh trung ương và làm não bộ tổn thương ở nhiều mức độ.

Việc điều trị rất khó khăn phức tạp, chi phí cao nếu bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nặng

Cần khám tầm soát kháng thể NMDA ở phụ nữ được phát hiện u buồng trứng. Người dân cần chú ý phát hiện sớm căn bệnh này khi người thân có tình trạng thay đổi thói quen, tinh thần, giảm trí nhớ mà không rõ lý do hay có vận động bất thường không chủ ý, lên cơn co giật không rõ lý do.

Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp các bệnh viện khác xây dựng phác đồ chẩn đoán và điều trị chuẩn quốc gia thay vì dựa vào cơ sở y tế như hiện nay.