Sức khỏe

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang đạt chuẩn quốc tế AACI

Nguyễn Ngọc Phúc
21/03/2026 19:43 GMT+7

Vượt qua những tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt về an toàn và quản lý rủi ro, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang (Khánh Hòa) đã đạt chứng nhận AACI.

Ngày 21.3, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang chính thức được trao chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (Mỹ), trở thành cơ sở y tế tiên phong tại tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ đạt chuẩn quốc tế.

Chia sẻ tại buổi lễ, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Phước Toàn cho biết, đạt được AACI không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một tiêu chuẩn mới. Bởi chất lượng không phải là thứ có thể "đạt được một lần", đây là hành trình phải duy trì và cải tiến liên tục.

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (Mỹ)

AACI là một hệ thống chuẩn hóa toàn diện, bao gồm các lĩnh vực then chốt, như: an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý rủi ro và tối ưu trải nghiệm người bệnh.

Với chứng nhận AACI, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang khẳng định cam kết lâu dài, đầy trách nhiệm gửi đến cộng đồng về một môi trường y tế an toàn, chuẩn mực và nhân văn hơn.

Niềm vui của đội ngũ y, bác sĩ khi Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang đạt chuẩn quốc tế AACI

Việc đạt chứng nhận AACI, ngoài việc phản ánh quá trình chuẩn hóa hệ thống, cải tiến chất lượng và tối ưu hiệu quả hoạt động, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang còn thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn trong việc phát triển theo định hướng hiện đại, hội nhập và bền vững.

Đây chính là bước tiến của bệnh viện, góp phần nâng cao vị thế của y tế Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế, hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả và lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang áp dụng kiểm định chất lượng theo chuẩn AACI

Một bệnh viện tại Khánh Hòa áp dụng kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế AACI - Mỹ. Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn và minh bạch cho người dân.

