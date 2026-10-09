Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long hướng tới phát triển kỹ thuật chuyên sâu

Nội dung tham luận chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kỹ thuật chuyên sâu - nâng cao chất lượng điều trị” được thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, trình bày tại Hội thảo Thành tựu y học Việt "Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 9.10.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền tham luận tại hội thảo ẢNH: ĐỘC LẬP

Ứng dụng công nghệ gắn với hiệu quả điều trị

Thạc sĩ - bác sĩ Thanh Truyền cho biết, mỗi ngày Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đón khoảng 1.400 - 1.500 lượt khám ngoại trú và hơn 900 lượt nội trú, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong khu vực ngày càng cao.

Do đó, việc nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị để giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên là điều cần thiết. Đến nay, bệnh viện đã trang bị nhiều thiết bị hiện đại như CT, MRI, hệ thống phẫu thuật nội soi, máy xạ trị… để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Thanh Truyền, việc đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như trang thiết bị hiện đại đóng vai trò quan trọng, nhưng đồng thời phải có sự đồng bộ giữa nhiều yếu tố khác như con người, công nghệ, quy trình chuyên môn kỹ thuật, phối hợp đa chuyên khoa và đào tạo chuyển giao công nghệ…

“Điều chúng tôi quan tâm hơn cả không phải là bệnh viện được đầu tư bao nhiêu thiết bị hay được chuyển giao bao nhiêu công nghệ, kỹ thuật, mà là những công nghệ, kỹ thuật hiện đại đó đã mang lại những hiệu quả gì trong chẩn đoán và điều trị. Với một bệnh viện tuyến tỉnh, tôi cho rằng việc phát triển các kỹ thuật mới là rất cần thiết vì thời gian là sự sống đối với người bệnh; nếu họ được kiểm tra và điều trị sớm tại địa phương thì không chỉ giúp giảm tỷ lệ chuyển tuyến, mà còn hỗ trợ tăng khả năng sống còn, giảm di chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị”, thạc sĩ - bác sĩ Thanh Truyền nói.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chuyên sâu

Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cũng đặc biệt quan tâm việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và chuyển đổi số.

Theo đó, công tác chuyển đổi số được xem là một trong những trụ cột, mục tiêu kết nối nhiều dữ liệu để tạo cơ hội cho các bác sĩ tiếp cận thông tin đầy đủ, nhanh chóng hơn, tăng khả năng kiểm soát và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, ưu tiên những lĩnh vực có nhu cầu điều trị cao như tim mạch can thiệp, ung thư…; tăng cường đào tạo chuyên sâu cho nguồn nhân lực; mở rộng kết nối với các bệnh viện tuyến trung ương, trường đại học, chuyên gia…, đồng thời từng bước nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chẩn đoán và điều trị.