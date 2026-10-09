5 nhóm bệnh lý cho thấy năng lực điều trị ngày càng tiến bộ của Việt Nam

Chia sẻ tại hội thảo Thành tựu y học Việt "Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 9.10, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Âu Thanh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết sự phát triển của khoa học công nghệ đang nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị các ca bệnh lý khó tại Việt Nam.

Theo bác sĩ Tùng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là bệnh viện đa khoa được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh nặng, phức tạp cả trong chẩn đoán lẫn điều trị. Đặc biệt, tuổi thọ người dân tăng kéo theo tình trạng mắc nhiều bệnh nền, khiến việc điều trị thêm thách thức.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Âu Thanh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, sự phát triển của sinh học phân tử, công nghệ gien, di truyền học, trang thiết bị y tế hiện đại cùng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp các cơ sở y tế nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh lý chuyên sâu, từng bước tiệm cận trình độ các nước trong khu vực.

5 nhóm bệnh lý ghi nhận bước tiến trong chẩn đoán, điều trị

Dẫn chứng những tiến bộ của y học Việt Nam, bác sĩ Tùng đề cập 5 nhóm bệnh lý lớn.

Với bệnh nhiễm trùng, các kỹ thuật vi sinh và sinh học phân tử giúp nhanh chóng xác định tác nhân gây bệnh, hỗ trợ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Ở nhóm bệnh tự miễn, khả năng tiếp cận chẩn đoán và điều trị ngày càng được cải thiện.

Đáng chú ý, với các bệnh lý bẩm sinh, sự phát triển của chẩn đoán hình ảnh và kỹ thuật can thiệp nội mạch giúp phát hiện sớm, hỗ trợ điều trị nhiều dị tật. Một số trường hợp có thể được can thiệp ngay từ giai đoạn bào thai hoặc khi trẻ vừa chào đời.

Trong điều trị ung thư, Việt Nam đã có những bước tiến với phương pháp điều trị đa mô thức, kết hợp ba trụ cột chính gồm phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, từng bước tiệm cận trình độ khu vực. Bác sĩ Tùng kỳ vọng trong năm 2027, Việt Nam sẽ có thêm các hệ thống xạ trị tiên tiến như xạ trị proton hoặc hạt nặng, giúp nâng cao độ chính xác và hiệu quả điều trị.

Đối với bệnh lý chuyển hóa, các cơ sở y tế ngày càng chú trọng điều trị phối hợp, toàn diện. Theo bác sĩ Tùng, việc chăm sóc người bệnh không chỉ dừng ở điều trị chuyên môn mà còn cần đánh giá dinh dưỡng, phục hồi chức năng nhằm cải thiện chất lượng sống.

Các bác sĩ trong một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ẢNH: BVCC

Mở ra cơ hội phát triển du lịch y tế

Theo bác sĩ Tùng, những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị đang được triển khai tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước, kể cả tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mang lại hiệu quả kinh tế.

Trước đây, hằng năm có một lượng lớn người Việt phải ra nước ngoài chữa bệnh. Tuy nhiên, với sự phát triển của các kỹ thuật chuyên sâu, năng lực điều trị trong nước ngày càng được nâng cao, góp phần giảm nhu cầu tìm kiếm dịch vụ y tế ở nước ngoài.

Không chỉ phục vụ người bệnh trong nước, những thành tựu này còn mở ra cơ hội phát triển du lịch y tế, quảng bá năng lực chuyên môn và từng bước nâng cao vị thế của y học Việt Nam trong khu vực.