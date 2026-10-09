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    Sức khỏe

    Ứng dụng công nghệ cao trong điều trị tim mạch và thần kinh

    Như Quyên
    Như Quyên
    Tập trung vào các mũi nhọn trong lĩnh vực tim mạch và thần kinh - đột quỵ, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hình ảnh tích hợp AI, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và hỗ trợ điều trị các ca bệnh phức tạp.

    Tại hội thảo “Thành tựu y học và ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 9.10, Bệnh viện Gia An 115 giới thiệu ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán và điều trị, với máy CT-Scanner SOMATOM Force VB30 và hệ thống ZEISS KINEVO 900 S hiện đại.

    Ứng dụng công nghệ cao trong điều trị tim mạch và thần kinh - Ảnh 1.

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hoàng Nguyên trình bày tại hội thảo

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Công nghệ hình ảnh hiện đại hỗ trợ phẫu thuật thần kinh

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Hoàng Nguyên, Phó giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết kính vi phẫu thuật ZEISS KINEVO 900 S được thiết kế hỗ trợ phẫu thuật thần kinh với hình ảnh kỹ thuật số độ phân giải cao.

    Hệ thống tích hợp các công nghệ như hình ảnh 4K 3D, ZEISS BLUE 400 S và DepthPro, giúp bác sĩ quan sát rõ hơn mô và cấu trúc trong não, đồng thời thuận tiện chuyển đổi giữa hình ảnh huỳnh quang và ánh sáng trắng.

    Công nghệ trợ lý Cobotic còn hỗ trợ tự động điều chỉnh, giữ vùng phẫu trường ở vị trí trung tâm và cho phép bác sĩ điều khiển bằng giọng nói, giúp quá trình phẫu thuật thuận tiện, liền mạch hơn.

    Tại Bệnh viện Gia An 115, hệ thống đã được ứng dụng trong nhiều ca phẫu thuật, trong đó có trường hợp u màng não vùng chẩm nằm sát các cấu trúc quan trọng. Nhờ kính vi phẫu, bác sĩ có thể quan sát rõ vùng tổn thương và bóc tách khối u với độ chính xác cao hơn.

    Công nghệ CT hiện đại trong phát hiện nguy cơ tim mạch

    Ngoài kính vi phẫu, Bệnh viện Gia An 115 còn trang bị hệ thống CT SOMATOM FORCE VB30, có khả năng chụp toàn thân trong khoảng 2 - 3 giây và giảm liều tia X tới 85% so với một số thế hệ máy CT trước đây. Hệ thống cũng tích hợp AI hỗ trợ tái tạo hình ảnh và dựng hình mạch máu.

    Theo bác sĩ Phan Hoàng Nguyên, hệ thống có ưu thế trong chụp CT mạch vành, tim mạch và mạch máu não, với thời gian chụp nhanh khoảng 0,15 giây. Công nghệ này giúp giảm thời gian thăm khám và trong một số trường hợp có thể hạn chế việc sử dụng thuốc làm chậm nhịp tim trước khi chụp.

    Đặc biệt, công nghệ AI hỗ trợ dựng hình ảnh 3D chi tiết, giúp bác sĩ đánh giá tốt hơn cấu trúc và tổn thương mạch máu, từ đó hỗ trợ phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch.

    Bệnh viện Gia An 115 kỳ vọng việc đầu tư các hệ thống công nghệ cao sẽ góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, giảm thời gian nằm viện và giúp người bệnh phục hồi thuận lợi hơn.

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