Y tế Việt Nam làm chủ nhiều kỹ thuật khó, bài toán tiếp theo là gì?

Nhiều kỹ thuật khó, trình độ không thua kém quốc tế

Phát biểu tại hội thảo “Thành tựu y học và ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 9.10, tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao những bước tiến về chuyên môn của ngành y tế Việt Nam trong thời gian qua.

Ông dẫn chứng lĩnh vực ghép tạng, một trong những chuyên ngành kỹ thuật cao của y học hiện đại. Hiện cả nước có 34 trung tâm ghép tạng, với khả năng thực hiện nhiều loại ghép như tim, gan, phổi, thận và giác mạc.

Đáng chú ý, Việt Nam không chỉ thực hiện ghép từng tạng riêng lẻ mà còn làm chủ các kỹ thuật ghép đa tạng, ghép tạng domino, mở ra thêm cơ hội điều trị cho những người bệnh có tình trạng phức tạp. Theo đánh giá của ông, năng lực chuyên môn và chất lượng thực hiện kỹ thuật này tại Việt Nam đã đạt trình độ không thua kém các trung tâm ghép phổi hàng đầu thế giới.

Tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức phát biểu tại hội thảo ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài ra, thành tựu Can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng là kết quả đáng khích lệ, thể hiện năng lực và sự phát triển của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

“Những thành tựu lớn nhất, những kỹ thuật cao nhất, khó nhất thì chúng ta cũng làm được”, ông Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Máy móc hiện đại đến đâu, con người vẫn là yếu tố quyết định

Dù ghi nhận những bước tiến vượt bậc, đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ cũng đặt ra yêu cầu mới đối với ngành y tế.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc tiếp cận công nghệ tiên tiến mà quan trọng hơn là làm thế nào để chuyển hóa những tiến bộ đó thành hiệu quả điều trị thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, trang thiết bị hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi có đội ngũ y bác sĩ đủ trình độ vận hành, làm chủ và ứng dụng kỹ thuật phù hợp trong hoạt động khám, chữa bệnh.

“Cho dù khoa học công nghệ, máy móc có hiện đại như thế nào, nhưng nếu không có con người, chúng ta không làm chủ được công nghệ, không chuyển hóa được vào việc chăm sóc y tế thì cũng không mang lại được giá trị”, ông Đức nhấn mạnh.

Từ thực tế này, ông đặt vấn đề cần chú trọng hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đặc biệt, sự phối hợp giữa ngành y tế với Bộ GD-ĐT, các trường đại học thuộc khối ngành sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ bác sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển của y học hiện đại.

Đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng kỳ vọng hội thảo sẽ ghi nhận những đề xuất cụ thể từ các cơ sở đào tạo, bệnh viện và chuyên gia, qua đó góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình đưa công nghệ mới vào thực tiễn điều trị.

Toàn cảnh hội thảo Thành tựu Y học Việt "Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó" do Báo Thanh Niên tổ chức ẢNH: ĐỘC LẬP

Không phân biệt bệnh viện công hay tư trong phát triển chuyên môn

Một vấn đề khác được tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức đề cập là vai trò của hệ thống y tế tư nhân trong phát triển chuyên môn và ứng dụng khoa học công nghệ. Trong bối cảnh hiện nay, ngành y tế không đặt ra ranh giới giữa bệnh viện công lập và tư nhân trong hoạt động hỗ trợ chuyên môn.

Đáng chú ý, khi xây dựng các đề án hỗ trợ chuyên môn và hệ thống bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tư nhân cũng có thể đảm nhiệm vai trò bệnh viện hạt nhân, trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế khác, thay vì chỉ tiếp nhận hỗ trợ từ bệnh viện công lập.

Đây được xem là hướng tiếp cận nhằm huy động năng lực của toàn hệ thống y tế, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn lực giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo tiến sĩ Hà Anh Đức, các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và đặc biệt là Nghị quyết 72 về những giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Những chủ trương này tạo nền tảng và động lực để ngành y tế đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đồng thời xây dựng các cơ chế phù hợp nhằm phát triển hệ thống khám, chữa bệnh.