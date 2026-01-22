Bệnh viện FV chính thức vận hành Robot phẫu thuật Da Vinci Xi hiện đại

Được biết, đây là bước đệm quan trọng trước khi Bệnh viện FV chính thức ra mắt Trung tâm Phẫu thuật Robot FV trong thời gian tới.

Phẫu thuật thành công bệnh nhân ung thư phổi 72 tuổi

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, kiêm Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot, Bệnh viện FV. Bệnh nhân là bà N.T.B. (72 tuổi, ở TP.HCM), đi khám sức khỏe định kỳ vào cuối tháng 10.2025 và được phát hiện một nốt mờ ở thùy trên phổi trái qua X-quang. Kết quả chụp PET/CT sau đó xác định có hai nốt phổi kích thước nhỏ (10-13 mm) - phù hợp với chỉ định phẫu thuật bằng robot.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Đình Minh Thanh trực tiếp kiểm tra robot phẫu thuật trước cuộc mổ

Ảnh: BVCC

Tiến sĩ - bác sĩ Đặng Đình Minh Thanh cho biết: "Ung thư phổi giai đoạn sớm ưu tiên điều trị bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, cắt thùy trên phổi trái và nạo hạch triệt để bằng phẫu thuật nội soi thông thường là một thách thức lớn vì đây là vị trí khó nhất trong phẫu thuật lồng ngực, tiềm ẩn nguy cơ phải chuyển sang mổ hở. Phẫu thuật bằng robot cho phép thao tác chính xác như mổ hở nhưng vẫn giữ được ưu điểm ít xâm lấn của nội soi".

Sau 3,5 giờ phẫu thuật (đã bao gồm thời gian chờ 2 lần sinh thiết lạnh hết 90 phút), với sự hỗ trợ của hệ thống Da Vinci Xi, ca mổ được thực hiện chính xác, triệt để, lượng máu mất rất ít và không ghi nhận biến chứng.

Bệnh nhân hồi phục nhanh, chỉ nằm viện 4 ngày và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Robot Da Vinci Xi - "siêu xe" của ngành ngoại khoa

Phẫu thuật có sự hỗ trợ của Robot Da Vinci Xi được ví như việc bác sĩ có thể đưa "đôi bàn tay thu nhỏ" của mình vào sâu trong cơ thể người bệnh, cho phép thao tác chính xác trong không gian rất hẹp - đặc biệt quan trọng trong bóc tách mạch máu và nạo hạch trong phẫu thuật ung thư.

Tiến sĩ - bác sĩ Đặng Đình Minh Thanh ví von: "Vận hành Da Vinci Xi giống như việc chuyển từ lái một chiếc xe phổ thông sang điều khiển một chiếc siêu xe. Những hạn chế của các thế hệ robot trước đều được khắc phục, giúp ca mổ diễn ra thuận lợi và an toàn hơn rất nhiều".

Kỷ nguyên mới của Trung tâm Phẫu thuật Robot FV

Tiến sĩ - bác sĩ Đặng Đình Minh Thanh cho biết, thành công của ca phẫu thuật ung thư phổi đầu tiên đã mở ra kỷ nguyên mới cho Trung tâm Phẫu thuật Robot FV. Trong 3-6 tháng tới, Robot Da Vinci Xi sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên khoa như: Tiết niệu, Tiêu hóa, Phụ khoa, Tai mũi họng...

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, khẳng định: "Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu châu Á, FV mong muốn mang đến cho người Việt những gì tốt nhất".