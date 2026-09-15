Bệnh viện FV và hành trình hơn 20 năm theo đuổi ‘Chuẩn mực Y khoa Quốc tế’

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ tại buổi công bố: “Bệnh viện FV đi vào hoạt động từ năm 2003, với tham vọng trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu châu Á, có thể nói đây là một tham vọng lớn. Đến nay, chúng tôi rất tự hào khi FV là một trong những bệnh viện đạt được Chuẩn mực Y khoa Quốc tế”.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon và bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Giám đốc Tiếp thị - Phát triển Kinh doanh của bệnh viện, chia sẻ tại buổi công bố ẢNH: BVCC

Chuẩn mực Y khoa Quốc tế là gì?

Theo ông Guillon, Chuẩn mực Y khoa Quốc tế là một chuỗi tiêu chuẩn không thể tách rời nhau:

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, có khát vọng phát triển.

Tiêu chuẩn chất lượng trong mọi hoạt động để vận hành hiệu quả, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Đội ngũ chăm sóc y tế (điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý) được đào tạo bài bản.

Lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Luôn đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị y tế tiên tiến nhất.

Đào tạo liên tục đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế.

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, tạo điều kiện để đội ngũ tự đào tạo và tiếp cận nguồn thông tin y học đã được thẩm định, kiểm chứng.

Các tiêu chuẩn chỉ thực sự có giá trị khi được chứng thực bởi 1 bên thứ 3 độc lập, uy tín và được công nhận quốc tế.

Bệnh viện FV lần đầu đạt chứng nhận JCI vào năm 2016, theo bộ tiêu chuẩn quản trị chất lượng của tổ chức Joint Commission International (Mỹ). Đến nay, bệnh viện đã đạt chứng nhận JCI 4 lần liên tiếp.

Bác sĩ Phan Văn Thái chia sẻ tại buổi công bố định vị thương hiệu của Bệnh viện FV ẢNH: BVCC

Luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Điều hành Bệnh viện FV, cho biết: “Bệnh viện chú trọng huấn luyện, đào tạo để mỗi nhân viên thấm nhuần triết lý lấy bệnh nhân làm trung tâm. Khi tư duy này trở thành nền tảng trong suy nghĩ, thì mọi đề xuất, quy trình và hành động của nhân viên đều hướng đến việc bảo đảm quyền lợi của bệnh nhân, từ đó không bỏ qua giá trị cốt lõi này”.

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với Bệnh viện FV, bác sĩ Phan Văn Thái, Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, bày tỏ sự tự hào khi bệnh viện luôn kiên trì với định hướng “lấy bệnh nhân làm trung tâm”, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ phát triển và tiếp cận công nghệ mới.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp bệnh nhân giảm tổn thương khi phẫu thuật, phục hồi sớm và trở lại cuộc sống bình thường. Nụ cười của bệnh nhân chính là phần thưởng lớn nhất với đội ngũ y bác sĩ và bệnh viện”, bác sĩ Thái chia sẻ.