Bệnh viện Gia An 115 đạt giải thưởng của Hiệp hội Nghiên cứu chất lượng châu Âu

Theo đó, Gia An 115 cũng là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam vinh dự đạt được giải thưởng quốc tế này.

Giải thưởng Lãnh đạo Chất lượng Xuất sắc nhất năm 2024 của Hiệp hội Nghiên cứu chất lượng châu Âu (The ESQR's Best Quality Leadership Awards 2024) nhằm ghi nhận khả năng lãnh đạo xuất sắc và các định hướng sáng kiến giúp thúc đẩy, cải tiến về chất lượng. Buổi lễ vừa được tổ chức tại Brussels (Bỉ).

TS.BS Trương Vĩnh Long (bìa phải) nhận giải thưởng của Hiệp hội Nghiên cứu chất lượng châu Âu (ESQR) CTV

Tại đây, cùng lãnh đạo một số công ty, tổ chức và đơn vị hành chính công ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi và Úc, TS.BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115, đã đại diện Ban Điều hành Bệnh viện Gia An 115 nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chất lượng Xuất sắc nhất năm 2024.



Với sự dẫn dắt của của TS.BS Trương Vĩnh Long và Ban Điều hành bệnh viện, ngay trong năm đầu tiên sau khi đi vào hoạt động vào năm 2019, Bệnh viện Gia An 115 đã nhận được Giải thưởng Xuất sắc của Hiệp hội Quản lý bệnh viện châu Á (HMA). Bệnh viện Gia An 115 sau đó đã trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên Việt Nam nhận được Chứng nhận Vàng của Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trước khi đạt Chứng nhận Bạch kim (Platinum) của tổ chức này vào đầu năm 2024.

Bệnh viện Gia An 115 cũng đã đạt một giải thưởng khác uy tín ở châu Á là Healthcare Asia Awards 2023 trong hạng mục Health and Wellness Initiative of the Year - Vietnam, giải thưởng sáng kiến về sức khỏe của năm.