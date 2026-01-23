Bệnh viện JW Hàn Quốc chuyển đổi mô hình hoạt động thành bệnh viện đa khoa

Phát biểu tại sự kiện, tiến sĩ - bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong thời gian qua không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đa chuyên khoa. Về phía Bệnh viện JW trong 15 năm qua đã hoàn thành tốt công tác về tạo hình thẩm mỹ, giúp đỡ nhiều bệnh nhân ung bướu, khiếm khuyết được phục hồi diện mạo.

"Việc JW chuyển đổi mô hình bệnh viện đa khoa góp phần trong công tác điều trị, khám chữa bệnh, giúp đỡ nhiều bệnh nhân tại Việt Nam hơn. Đặc biệt với sự tham gia của nhiều lãnh đạo bệnh viện đa chuyên ngành, tuyến công lập lớn cùng phối hợp sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân", Phó Cục trưởng Dương Huy Lương chia sẻ.

Bác sĩ Tú Dung và ê kíp trong ca phẫu thuật khối u miễn phí cho một cụ bà ẢNH: N.S

Chuyển đổi mô hình - lựa chọn chiến lược từ thực tiễn điều trị

Tiến sĩ - bác sĩ Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, thực tế qua hơn 1.000 trường hợp phẫu thuật tạo hình miễn phí trong 10 năm qua cho bệnh nhân nghèo cho thấy nhiều bệnh lý phức tạp u bướu, nhiều bệnh nền kết hợp đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa.

Việc chuyển đổi sang mô hình bệnh viện đa khoa là quyết định mang tính chiến lược dài hạn, xuất phát từ trách nhiệm ngày càng lớn đối với người bệnh và cộng đồng, đồng thời phản ánh sự trưởng thành của JW sau chặng đường phát triển bền bỉ.

Trong lộ trình chuyển đổi, Bệnh viện JW Hàn Quốc mở rộng hoạt động với 11 chuyên khoa trọng điểm, kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện và thẩm mỹ. Các chuyên khoa gồm: Cơ xương khớp, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Ngoại tiết niệu, Điều trị u bướu, Y học trường thọ, Tai - Mũi - Họng, Tạo hình - Thẩm mỹ, Răng - Hàm - Mặt, Da liễu - Skincare và Tầm soát sức khỏe - ung thư.

"Việc phát triển đồng bộ các chuyên khoa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị chuyên sâu, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp liên chuyên khoa, nâng cao an toàn điều trị và chất lượng chăm sóc lâu dài", tiến sĩ - bác sĩ Phan Tú Dung chia sẻ.

Được biết, tham dự sự kiện có sự hiện diện của đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, cùng nhiều chuyên gia đầu ngành và giám đốc các bệnh viện như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM...