Bệnh viện Mắt Sài Gòn năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh tại Healthcare Asia Awards

Healthcare Asia Awards là một trong những giải thưởng quốc tế thường niên được tổ chức bởi tạp chí Healthcare Asia nhằm tôn vinh các bệnh viện, hệ thống y tế và các đơn vị dược phẩm nổi bật tại châu Á.

Ngày 30.3, ông Trương Tuấn Thịnh, Giám đốc Điều hành cấp cao, Phát triển kinh doanh Phaco, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (Cơ quan chủ quản của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn), chia sẻ điểm sáng thuyết phục hội đồng chuyên môn quốc tế trao tặng cú đúp giải thưởng chuyên khoa cho Mắt Sài Gòn chính là mô hình Vòng đời thị lực. Đây là một hành trình chăm sóc mắt liên tục, toàn diện từ độ tuổi học đường đến tuổi trung và cao niên, được kiến tạo bởi ba trụ cột chuyên sâu bao gồm kiểm soát cận thị từ gốc rễ, phẫu thuật khúc xạ cá nhân hóa, điều trị đục thủy tinh thể thế hệ mới.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đạt 2 giải thưởng ở hạng mục Bệnh viện chuyên khoa của năm và hạng mục Đột phá Công nghệ của năm ẢNH: MSG

Trước làn sóng tật khúc xạ học đường ngày càng báo động, hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn triển khai sáng kiến "Trường học thân thiện với thị lực" tiếp cận 120 trường học, tầm soát hơn 60.000 học sinh và ghi nhận 60% trẻ mắc tật khúc xạ.

Theo ông Trương Tuấn Thịnh, việc Mắt Sài Gòn lần đầu tiên được xướng tên tại hạng mục Đột phá Công nghệ của năm nhờ tư duy đổi mới lấy người bệnh làm trung tâm. Thông qua chiến dịch triển khai công nghệ Phẫu thuật Phaco không dao, hệ thống đã giải quyết thành công rào cản tâm lý e ngại phẫu thuật của người cao tuổi. Trong năm 2025, công nghệ này đã được triển khai đồng bộ tại 8 bệnh viện trên toàn quốc với 4.500 ca phẫu thuật thành công, ghi nhận tỷ lệ phục hồi trong vòng 3 ngày sau phẫu thuật đạt trên 98,9%.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp với trải nghiệm chăm sóc nhân bản đã tạo ra những tác động y tế tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Trung Kiên kiểm tra mắt cho một bệnh nhân ẢNH: N.A

"Việc 4 năm liên tiếp được vinh danh tại Healthcare Asia Awards là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển bền vững của hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Hai giải thưởng đạt được năm nay sẽ là động lực lớn lao để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục cống hiến, duy trì vị thế tiên phong và tự tin góp phần nâng tầm nền y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực", ông Trương Tuấn Thịnh chia sẻ.