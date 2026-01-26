Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bệnh viện Nhi đồng thành phố cứu bé gái 9 tuổi bị lóc da nghiêm trọng vì tai nạn

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
26/01/2026 16:28 GMT+7

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bé gái 9 tuổi ở Tây Ninh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, lóc da diện rộng, sốc mất máu, tiên lượng rất nặng.

Chiều 26.1, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa điều trị thành công cho bé gái N.N.M.T (9 tuổi, ở Tây Ninh) bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương, tổn thương lóc da diện rộng. 

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 5.8.2025, khi đang cùng bà nội di chuyển bằng xe máy, bé T. bị xe ben tông từ phía sau và cuốn vào gầm xe. Sau tai nạn, trẻ bất tỉnh khoảng 5 phút, có nhiều vết thương vùng chậu và chi dưới.

Bệnh viện Nhi đồng thành phố cứu bé gái 9 tuổi bị lóc da nghiêm trọng vì tai nạn- Ảnh 1.

Bệnh nhi được điều trị 6 tháng tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM)

ẢNH: BV

Bé được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, bé T. được đặt nội khí quản, chống sốc, truyền hồng cầu lắng, sau đó chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, bé T. đã bị đa chấn thương nặng, sốc mất máu, da xanh tái, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo, nhiều vùng bầm dập, trầy xước da bụng. Đặc biệt, bé bị lóc da toàn bộ vùng mông, tầng sinh môn, đùi và cẳng chân trái, lộ mỡ và cơ, vết thương đang được băng ép, rỉ máu thấm gạc.

Kết quả CT - scan ghi nhận, bé bị tràn khí khoang cạnh sống từ nền cổ, dập phổi, tràn dịch màng phổi trái, ổ bụng có tình trạng tụ khí, tổn thương cơ chậu hai bên, gãy xương mu và xương ngồi hai bên…

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, truyền 1,5 lít máu, 300 ml huyết tương tươi đông lạnh, 6 đơn vị tiểu cầu, sử dụng thuốc vận mạch. Sau khi ổn định ban đầu, bé được chuyển vào phòng mổ cầm máu, cắt lọc vết thương, làm hậu môn tạm và cố định khung chậu gãy.

Sau phẫu thuật 2 ngày, bé có hiện tượng sốt, vùng da cùng cụt - thắt lưng - hông trái căng phồng, kém tưới máu, tụ dịch nhiều. Qua hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán bé bị tổn thương lóc da Morel-Lavallée diện rộng. Đây là một dạng tổn thương hiếm gặp và khó điều trị.

Trong gần 6 tuần, bé được chăm sóc vết thương trong điều kiện vô trùng tối đa, kết hợp điều trị hồi sức, hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, giảm đau và dinh dưỡng năng lượng cao. Sau đó, bé được ghép da dạng lưới để tăng diện tích che phủ.

Sau gần 6 tháng điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại và Khoa Chấn thương chỉnh hình, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, vùng da ghép tiến triển tốt, trẻ tỉnh táo, vết thương lành và được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, cho hay đây là trường hợp lóc da kích thước lớn hiếm gặp, được điều trị thành công nhờ phối hợp đa chuyên khoa. Đội ngũ y bác sĩ đã dốc hết lòng điều trị, áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại để cứu bé.

Tổng chi phí điều trị lên đến khoảng 500 triệu đồng, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện đã vận động các các nhà hảo tâm để hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi.

