Thế giới

Bệnh viện ở Sudan bị tấn công, 64 người chết

Văn Khoa
22/03/2026 07:55 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21.3 thông báo cuộc tấn công vào một bệnh viện ở Sudan vào tối 20.3 đã khiến 64 người thiệt mạng và 89 người bị thương.

Số thương vong trên được đưa ra sau khi văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Sudan cho hay họ "kinh hoàng trước vụ tấn công vào một bệnh viện ở Đông Darfur hôm qua, được cho là đã khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và nhiều người bị thương", theo AFP.

Cuộc chiến ở Sudan đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 21.3 thông báo trên mạng xã hội rằng nhiều bệnh nhân, 2 nữ y tá và 1 bác sĩ nam cũng nằm trong số người thiệt mạng trong vụ tấn công vào Bệnh viện El-Daein ở Al Deain, thủ phủ của bang Đông Darfur, vào tối 20.3.

Cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho các khoa nhi, sản phụ và cấp cứu của bệnh viện, khiến cơ sở này không thể hoạt động và cắt đứt các dịch vụ y tế thiết yếu trong thành phố, theo mạng truyền hình Al Jazeera.

"Do thảm kịch này, tổng số người thiệt mạng liên quan các vụ tấn công vào các cơ sở y tế trong xung đột ở Sudan hiện đã vượt quá 2.000 người", ông Tedros viết. Ông cho biết thêm trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự, WHO đã xác nhận 2.036 người thiệt mạng trong 213 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Nhóm nhân quyền Sudan Emergency Lawyers cáo buộc rằng đó là một cuộc tấn công bằng UAV của quân đội nhắm vào Bệnh viện El-Daein. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

RSF kiểm soát khu vực Darfur rộng lớn ở phía tây của Sudan, trong khi quân đội kiểm soát phía đông, trung tâm và phía bắc của Sudan. El-Daein, thủ phủ của bang Đông Darfur do RSF kiểm soát. 

Giao tranh lan rộng ở Sudan, hơn 50 người chết

